Woche 07/17 Samstag, 11.02. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 Mein Bruder, der Terrorist Großbritannien 2011 ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.50 Bomben in Brüssel Die Attentäter aus Molenbeek Belgien 2016 10.35 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.20 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 ZDF.reportage Stress im Kiez Die Antänzer vom Kottbusser Tor Deutschland 2016 16.20 ZDF.reportage Den Tätern auf der Spur Einsatz für den Kriminaldauerdienst Deutschland 2015 16.50 ZDF.reportage Im Schutz der Dunkelheit Albtraum Wohnungseinbruch ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.40 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.50 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 07/17 Sonntag, 12.02. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.55 Mythos Seidenstraße Von Venedig nach China Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 6.35 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.05 Wüstenträume Oman - Im Reich des Sultans Deutschland 2014 8.50 Street Food Spieße, Skorpione und eine deftige Suppe Thailand/China/Vietnam/Japan 2016 9.35 Street Food Burger, Burritos und ein dicker Braten USA/Mexiko/Peru/Argentinien 2016 10.20 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2016 11.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 11.45 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 12.30 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 13.15 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 13.45 Terra X Schliemanns Erben Grenzwall gegen die Barbaren - Der Limes 14.25 Terra X Schliemanns Erben Gefahr an Roms Grenzen - Der Limes 15.10 Die Welt der Antike Geburt der Zivilisation Großbritannien 2010 15.55 Die Welt der Antike Die Eisenzeit 16.40 Die Welt der Antike Griechische Mythologie 17.25 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große 18.10 Die Welt der Antike Das römische Imperium 18.55 Die Welt der Antike Der Aufstieg des Christentums ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2016 "Terra X: Zeitreise - Die Welt im Jahr 500" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.50 Terra X Schliemanns Erben Grenzwall gegen die Barbaren - Der Limes ( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.15 Nero Retter Roms? Italien 2010 ( weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.10 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen ) Woche 07/17 Montag, 13.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.20 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier 7.05 Australiens Küsten Rund um Darwin ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Die geheime Welt der Ozeane Indischer Ozean 9.20 Die geheime Welt der Ozeane Atlantik 10.05 Australiens Küsten Die Korallenküste 10.50 Australiens Küsten Kimberley 11.35 Australiens Nationalparks Die Küste der Walhaie ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.05 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016 13.35 Ursprung der Technik Rebellion 14.20 Ursprung der Technik Maschinen der Götter 15.05 Ursprung der Technik Ungewöhnliche Kriegsführung 15.50 Ursprung der Technik Spionage ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.00 Sieg unter falscher Flagge - Olympia-Marathon 1936 Deutschland 2016 1.45 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 2.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.40 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Woche 07/17 Dienstag, 14.02. Bitte Programmänderung beachten: 13.45 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014 "ZDF-History: Putsch gegen die deutsche Einheit" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )

