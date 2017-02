"Knast in Deutschland": ZDFinfo über den Alltag hinter Gittern

Gefängnis Geldern: Leben hinter Gittern Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Jürgen Rumbuchner" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Wie leben Mörder, Sexualverbrecher, Bankräuber und Dealer hinter Gittern - in einer Welt, die der Bürger draußen kaum kennt? Die neue ZDFinfo-Doku "Knast in Deutschland - Strafe, Liebe, Hoffnung", die erstmals am Samstag, 4. Februar 2017, 20.15 Uhr, zu sehen ist, ermöglicht den informativen Blick hinter die Gefängnismauern.

Gefängnis, Zuchthaus, Knast, Strafvollzug - so unterschiedlich wie diese Begriffe sind auch die Bilder, die die Bürger mit Justizvollzugsanstalten verbinden. Für die "Stammtischler" geht es denen hinter Gittern viel zu gut. Doch wie ist der Alltag dort wirklich? ZDF-Autor Ulrich Haagen, früherer "Recht brisant"-Moderator und langjähriger Leiter der Redaktion Recht und Justiz, gibt einen profunden Einblick.

Eingebettet ist diese Erstausstrahlung in einen langen Crime-Doku-Sendetag in ZDFinfo. Von "Mördern auf der Spur" (9.35 Uhr) über "Kriminelle Karrieren" (18.00 Uhr) bis "Jung im Knast" (21.15 Uhr) sind am Samstag, 4. Februar 2017, von morgens bis nach Mitternacht mehr als 20 Dokumentationen über historische Kriminalfälle, den Justiz-Alltag und die Wirklichkeit im Strafvollzug zu sehen.

