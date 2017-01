Mainz (ots) -

Woche 04/17 Donnerstag, 26.01. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 13.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016 "Leschs Kosmos: Geldgier - Wahnsinn mit Methode" entfällt 13.30 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014 "Geschichte der Technik: Trinkwasser, Kanalisation & Co." entfällt 14.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Bundeslade Großbritannien 2014 "Geschichte der Technik: Fotografie, Laser & Co." entfällt 15.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 "Revolutionäre der Wissenschaft: Die großen Fragen" entfällt 15.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 "Revolutionäre der Wissenschaft: Es werde Licht" entfällt 16.30 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 "Geschichte der Technik: Schallplatte, Telefon & Co." entfällt 17.15 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 "Geschichte der Technik: Kühlschrank, Klimaanlage & Co." entfällt 18.00 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010 18.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016 "Geschichte der Technik: Kalender, Zeitzonen & Co." entfällt 19.30 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006 "Geschichte der Technik: Brillen, Teleskope & Co." entfällt 20.15 ZDF Expedition Mission X - Wettlauf der Giganten Deutschland 2006 21.40 ZDF Expedition Mission X - Sieg über den Höllenberg Deutschland 2006 "Die Pioniere Amerikas: Geld macht Politik" entfällt 22.25 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006 "Die Pioniere Amerikas: Zeitenwende" entfällt 23.10 Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht 0.30 heute-journal 0.55 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 1.40 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016 2.25 Deutschland, deine Marken Mercedes Deutschland 2015 3.05 Deutschland, deine Marken Beck's Deutschland 2015 3.50 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die C&A-Story Deutschland 2016 4.35 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story Deutschland 2016

