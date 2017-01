Mainz (ots) -

Woche 04/17 Samstag, 21.01. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.25 Generation Putin Zwischen Propaganda und Protest 8.10 Russische Neo-Nazis 8.55 Moskau extrem - Party, Skins und Sowjetkult Frankreich 2014 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Maidan Dreaming Kiews Aufbruch nach Europa 10.25 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 10.55 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016 11.20 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 12.05 History Detectives Glenn Miller - Spurlos verschwunden 12.50 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009 13.35 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby? "Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand" um 13.30 uhr entfällt 14.20 Das Hotel des Todes Der Serienmörder von Chicago 15.05 In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo 15.50 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 16.35 Falsche Fährten Kriminal-Irrtümer und ihre Folgen 17.20 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011 23.10 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011 23.55 History Detectives Der Mord an Jimmy Hoffa 0.35 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009 1.20 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby? 2.05 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 2.50 Das Hotel des Todes Der Serienmörder von Chicago 3.35 In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 04/17 Sonntag, 22.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Die Wahrheit über den Holocaust Mordfabriken 0.40 Die Wahrheit über den Holocaust Deportation 1.25 Die Wahrheit über den Holocaust Untergang 2.10 Die Wahrheit über den Holocaust Gerechtigkeit Frankreich 2014 2.55 Die Wahrheit über den Holocaust Verdrängung 3.35 Die Wahrheit über den Holocaust Das Jahrhundertverbrechen 4.20 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 04/17 Montag, 23.01. Bitte Programmänderung neue Beginnzeiten beachten: 8.30 Moderne Wunder: Wasserdicht USA 2011 9.10 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016 9.53 heute Xpress 9.55 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016 10.35 Geschichte der Technik Trinkwasser, Kanalisation & Co. Großbritannien 2014 11.20 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016 12.00 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks "ZDF-History: Die Fidel-Castro-Bänder" um 12.15 Uhr entfällt 12.45 Ursprung der Technik Das antike New York 13.30 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016 "ZDF-History: Die letzte Samurai-Kriegerin" um 13.45 Uhr entfällt 14.15 Japans Krieger - Kampfkunst der Samurai 15.00 Japans Krieger - Die Macht des Shogun 15.45 Japans Krieger - Angriff der Barbaren 16.30 Ninja - Japans Schattenkrieger 17.15 Mythen-Jäger Das verlorene Samurai-Schwert Großbritannien 2012 18.00 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 "Leschs Kosmos: Wettlauf gegen die Flut" um 18.15 Uhr entfällt 18.45 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010 19.30 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010 20.15 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016 21.00 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 21.45 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 22.25 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016 23.10 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall 23.55 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" - Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011 0.40 heute-journal 1.05 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014 1.50 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014 2.35 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014 3.20 Geheimnisse der Weimarer Republik 1918-1923: Schwierige Geburt Deutschland 2015 4.00 Geheimnisse der Weimarer Republik 1924-1929: Schöner Schein Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 04/17 Dienstag, 24.01. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 "ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 23.10 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 23.50 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010 0.35 heute-journal 1.00 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 1.45 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 2.25 Katastrophen der Erdgeschichte Mega-Vulkane Großbritannien 2008 3.10 Terra X Wilder Planet: Vulkane 3.55 Katastrophen der Erdgeschichte Planet in Gefahr Großbritannien 2008 4.35 Katastrophen der Erdgeschichte Asteroideneinschlag Großbritannien 2008 _____________________________________________________________________ Woche 04/17 Mittwoch, 25.01. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Katastrophen der Erdgeschichte Planet unter Eis Großbritannien 2008 6.10 Katastrophen der Erdgeschichte Stunde Null Großbritannien 2008 6.50 Naturgewalt Mensch 7.35 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 9.05 Terra X Wilder Planet: Vulkane 9.50 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 10.35 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 11.20 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 12.00 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 12.45 Sir Alex Ferguson - Secrets of Success 13.30 Die Macht der Superreichen Das Wohlstands-Kartell Großbritannien 2015 14.15 Die Macht der Superreichen Von Milliardären und Minijobbern Großbritannien 2015 15.00 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015 15.45 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 "Die Schlecker-Story - Karriere, Kosmetik und Konkurs" um 16.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Kriminelle Karrieren Margaret McDonald - Sex als Geschäft Deutschland 2016 23.10 Überführt - Der Zuhälter Andreas Marquardt mit Joe Bausch Deutschland 2016 23.55 Überführt - Der Millionenbetrüger Mike Wappler mit Joe Bausch Deutschland 2016 0.40 heute-journal 1.05 Überführt - Der Bandenboss Hadida mit Joe Bausch Deutschland 2016 1.50 Hochstapler - Protz nach Plan Deutschland 2013 2.35 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat mit Joe Bausch 3.20 ZDF-History Gefallene Engel - Prominente Affären des 21. Jahrhunderts Deutschland 2013 4.05 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 04/17 Donnerstag, 26.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik 22.25 Die Pioniere Amerikas Zeitenwende 23.10 ZDF Expedition Mission X - Sieg über den Höllenberg Deutschland 2006 23.50 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006 0.35 heute-journal 1.00 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 1.45 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016 2.30 Deutschland, deine Marken Mercedes Deutschland 2015 3.10 Deutschland, deine Marken Beck's Deutschland 2015 3.55 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die C&A-Story Deutschland 2016 4.40 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story Deutschland 2016 _____________________________________________________________________ Woche 04/17 Freitag, 27.01. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Haribo-Story Deutschland 2016 6.10 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story Deutschland 2016 6.50 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 7.35 forum am freitag 7.50 Frontal 21 Deutschland 2017 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 auslandsjournal Deutschland 2017 9.05 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Schatten der Armut USA 2016 "Die ungleichen Staaten von Amerika: Im Licht des Reichtums" um 9.15 Uhr entfällt 9.50 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Kein Geld für Kinder Deutschland 2016 10.20 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland 11.05 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 11.50 Wohlstand für alle? 12.20 Reiches Bayern, arme Alte 13.05 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017 13.35 Propagandaschlacht im Kalten Krieg Gefährliche Machtkämpfe 14.20 Propagandaschlacht im Kalten Krieg Risse in der Mauer ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht Deutschland 2015 23.10 ZDF-History 1983 - Welt am Abgrund Deutschland 2011 23.55 ZDF-History Die heißesten Momente des Kalten Krieges 0.40 heute-journal 1.10 Weltraumspione - Kalter Krieg im All USA 2010 1.55 Kosmonauten - Helden im All Sputnik und Gagarin Großbritannien 2014 2.40 Kosmonauten - Helden im All Die erste Raumstation Großbritannien 2014 3.20 Baikonur - Die Eroberung des Weltraums Russlands Tor ins All Deutschland 2014 4.05 Space Shuttle Ein amerikanischer Traum Deutschland 2012 4.50 Space Shuttle Der Weg zur Raumstation Deutschland 2012

