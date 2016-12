Mainz (ots) -

Woche 50/16 Mittwoch, 14.12. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 1.10 Bashar al-Assad - der nützliche Tyrann Syrien 2016 1.55 An vorderster Front - Der Krieg gegen den IS Irak 2016 2.35 ZDFzeit Mensch Erdogan! Die Geheimnisse des türkischen Präsidenten Deutschland 2016 3.20 Whistleblower - Der Preis der Wahrheit Deutschland 2016 4.05 We Steal Secrets: Die WikiLeaks Geschichte USA 2013 "Die geheimen Staaten von Amerika: Angriff auf die Privatsphäre" um 4.55 Uhr entfällt Donnerstag, 15.12. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Rebellen im Internet Die Anonymous-Story USA 2012 "Die geheimen Staaten von Amerika: NSA - Operation Allmacht" um 5.35 Uhr entfällt "Die geheimen Staaten von Amerika: Jagd auf die Whistleblower" um 6.15 Uhr entfällt 7.10 Rassismus in Uniform Polizeigewalt in den USA 7.50 Cops außer Kontrolle Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt USA 2016 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Der Austausch-Cop Als deutscher Polizist in Texas USA 2016 9.25 Polizist in 12 Wochen Bei der Wachpolizei in Sachsen 10.10 Auch Mensch! Polizisten in Extremsituationen Einsatz am Unfallort Deutschland 2016 10.55 Rocker in Deutschland Eine Rebellion beginnt Deutschland 2016 11.40 Rocker in Deutschland Eine Szene rutscht ab Deutschland 2016 12.25 Rocker in Deutschland Clubs im Krieg Deutschland 2016 13.15 Leschs Kosmos Albtraum Fliegen - Sind wir in der Luft noch sicher? Deutschland 2015 "ZDF-History: Das Tschernobyl-Vermächtnis" um 13.00 Uhr entfällt 13.40 ZDF-History Die Todeswelle - Tsunami 2004 Deutschland 2011 14.25 Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon Kanada 2013 15.10 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013 15.55 Katastrophen, die Geschichte machten Der Hurrikan von Galveston Kanada 2013 16.35 Katastrophen, die Geschichte machten Der unbekannte Vulkanausbruch Kanada 2013 17.20 Katastrophen, die Geschichte machten Das große Erdbeben von Kanto Kanada 2013 ( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorektur beachten: 21.40 Die Geburt Britanniens Gold aus dem All Großbritannien 2010 ( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )

