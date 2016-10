Von mittags bis Mitternacht: ZDFinfo mit langer Doku-Strecke zur US-Wahl

US-Wahl 2016 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Pfeffer Motion" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Mit der Erstausstrahlung von "Hillary Texts" aus der Netzkultur-Reihe "15 Minutes of Fame" startet ZDFinfo am Donnerstag, 3. November 2016, 12.45 Uhr, eine zwölfstündige Doku-Strecke zur US-Wahl. Diese hält um 21.45 Uhr mit dem "Duell ums Weiße Haus" und um 23.15 Uhr mit "Amerika hat die Wahl: Clinton gegen Trump" zwei weitere Sendungen bereit, die ZDFinfo zum ersten Mal präsentiert. Zudem sind erneut die Zweiteiler "Die ungleichen Staaten von Amerika" (ab 18.00 Uhr) und "Black in the USA" (ab 19.30 Uhr) sowie die Doku "Like or Dislike - Youtuber Dner im US-Wahlkampf" (ab 21.00 Uhr) zu sehen.

Wie das Internetphänomen der "Hillary Texts" vor vier Jahren im Netz Fahrt aufnahm, schildert die neue Folge in der ZDFinfo-Reihe "15 Minutes of Fame". Wie wiederum die Affäre um vertrauliche E-Mails, die Hillary Clinton in ihrer Zeit als Außenministerin über einen privaten Server abwickelte, ihr Bild im zurückliegenden Wahlkampf trübte, das ist ein Thema in der PBS-Frontline-Doku "Amerika hat die Wahl: Clinton gegen Trump", die ZDFinfo erstmals am 3. November 2016, 23.15 Uhr, sendet (in ARTE bereits am Dienstag, 1. November 2016, 20.15 Uhr). Der Film von Michael Kirk ist nicht nur ein Porträt der beiden Kandidaten, sondern zugleich auch ein investigativ-spannender und brisanter Film über den Wahlkampf auf der Zielgeraden. Exklusives, bislang unveröffentlichtes Archivmaterial und zahlreiche Interviews geben einen tiefen Einblick in den Werdegang der Kandidaten.

Die Doku "Duell ums Weiße Haus" beleuchtet um 21.45 Uhr die Geschichte der US-Wahlkämpfe vom TV-Duell Nixon gegen Kennedy 1960 über Watergate 1972 bis hin zum Sieg der Internet-Strategie von Obama 2008. Auch diese Doku hat ZDFinfo zusammen mit ARTE realisiert - dort ist sie bereits am Dienstag, 1. November 2016, 22.25 Uhr, zu sehen.

Am Wahltag selbst, am Dienstag, 8. November 2016, stimmt ZDFinfo von 5.30 bis 13.00 Uhr in elf Dokumentationen - inklusive einiger der oben genannten - auf "die Nacht der Entscheidung" ein, die dann ab 0.15 Uhr live im ZDF übertragen wird.

