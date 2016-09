Mainz (ots) -

Woche 39/16 Mittwoch, 28.09. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.40 Frontal 21 Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.55 Väter der Pixel-Monster Englands Computerspiel-Pioniere ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 20.55 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Haribo-Story Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 21.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.50 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 1.35 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 3.00 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks ( weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell