Woche 38/16 Dienstag, 20.09. Beginnzeitkorrekturen: 5.30 ZDF-History Verrat im Vatikan Deutschland 2013 6.15 Schüsse auf dem Petersplatz Wer wollte den Papst ermorden? Deutschland 2015 6.55 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 7.40 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 8.25 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013 9.10 Polizist in 12 Wochen Bei der Wachpolizei in Sachsen 9.55 Nur die Besten kommen durch Die harte Ausbildung bei der Polizei Deutschland 2014 10.40 Der Austausch-Cop Als deutscher Polizist in Texas USA 2016 11.20 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Verfolgungsjagd Großbritannien 2015 12.05 The Wanted - Auf Verbrecherjagd Autoknackern auf der Spur Großbritannien 2015 12.50 Mythos Hadrian Großbritannien 2008 13.35 Nero Retter Roms? Italien 2010 14.20 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013 15.05 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 15.50 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 16.35 Schüsse auf dem Petersplatz Wer wollte den Papst ermorden? Deutschland 2015 17.20 ZDF-History Verrat im Vatikan Deutschland 2013 18.05 ZDF-History Die großen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2011 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014 22.25 Mythen-Jäger Die Macht der Kristallschädel Großbritannien 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

