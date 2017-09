Mainz (ots) -

Woche 43/17 Donnerstag, 26.10. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Einsatz in Hamburg Tödliches Spiel (vom 27.1.2010) Jenny Berlin Aglaia Szyszkowitz Volker Brehm Rainer Strecker Hans Wolfer Hannes Hellmann Dr. Dunkel Victoria Trauttmansdorff Dr. Renner Gerd Wameling Richie Renner Kostja Ullmann Silke Stahl Paula Birnbaum Kevin Brandes Rick Okon Horst Brandes Dietmar Bär Marion Stahl Petra Kleinert Natascha Sonsee Neu Naomi Stahl Féréba Koné und andere Musik: George Kochbeck Kamera: Klaus Merkel Buch: Stefan Cantz, Jan Hinter Regie: Marcus O. Rosenmüller Deutschland 2008 ("Einsatz in Hamburg - Mord an Bord" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben). Woche 44/17 Donnerstag, 02.11. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Einsatz in Hamburg Tödliches Vertrauen (vom 5.1.2012) Jenny Berlin Aglaia Szyszkowitz Volker Brehm Rainer Strecker Hans Wolfer Hannes Hellmann Helga Dunkel Victoria Trauttmansdorff Luca Mehnert Bruno Schubert Nick Arnold Florian Lukas Franziska Böhm Anja Kling Thomas Böhm Oliver Stokowski Dr. Frank Kleine Gustav Peter Wöhler Reiser Murali Perumal Fabrizio Cavallo Michele Oliveri und andere Musik: Wolfram de Marco Kamera: Arthur W. Ahrweiler Buch: Jan Hinter, Stefan Cantz Regie: Buddy Giovinazzo Deutschland 2009 ("Kommissarin Lucas" entfällt). Woche 45/17 Donnerstag, 09.11. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Einsatz in Hamburg Rot wie der Tod (vom 8.10.2010) Jenny Berlin Aglaia Szyszkowitz Hans Wolfer Hannes Hellmann Volker Brehm Rainer Strecker Helga Dunkel Viktoria Trauttmansdorff Herbert Reiser Murali Perumal Oscar/Gero Camphaus Joachim Król Victoria Camphaus Nicole Heesters Peter Sörensen Bjarne Mädel Eva Sörensen Cosma Shiva Hagen Stephan Martens Markus Boysen Boris Smolka Max Landgrebe Anna Weber Marie Zora Holt Müller Lutz Blochberger und andere Musik: Nick Glowna, Siggi Müller Kamera: Meinolf Schmitz Buch: Volker Kutscher Regie: Josh Broecker Deutschland 2010 ("Kommissarin Lucas" entfällt).

