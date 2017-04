Mainz (ots) -

Woche 17/17 Donnerstag, 27.04. 22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Marie Meimberg (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 1.15 Uhr beachten.) Woche 18/17 Montag, 01.05. Bitte Programmänderung beachten: 3.00 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Grab US by the pussy - Amerika ungewaschen (vom 3.11.2016) 3.45 Terra X Expedition Deutschland (1) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre (vom 14.12.2013) 4.30 Terra X Expedition Deutschland (2) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre (vom 14.12.2013) 5.15 Die glorreichen 10 Deutschlands Schätzchen (vom 14.3.2015) 5.55 Terra X -6.40 Superbauten - Der Kölner Dom (vom 15.3.2010) (Die Sendung "Superbauten - Schloss Neuschwanstein" entfällt.) Woche 20/17 Sonntag, 14.05. Bitte Änderung der Folge beachten: 23.30 Einsatz in Hamburg Rot wie der Tod (vom 13.7.2016) Jenny Berlin Aglaia Szyszkowitz Hans Wolfer Hannes Hellmann Volker Brehm Rainer Strecker Helga Dunkel Viktoria Trauttmansdorff Herbert Reiser Murali Perumal Oscar/Gero Camphaus Joachim Król Victoria Camphaus Nicole Heesters Peter Sörensen Bjarne Mädel Eva Sörensen Cosma Shiva Hagen Stephan Martens Markus Boysen Boris Smolka Max Landgrebe Anna Weber Julia Brendler Marie Zora Holt Müller Lutz Blochberger und andere Musik: Nick Glowna, Siggi Müller Kamera: Meinolf Schmitz Szenenbild: Klaus R. Weinrich Buch: Volker Kutscher Regie: Josh Broecker Deutschland 2010 (Die Folge 'Bei Liebe Mord' wurde auf Sonntag, 21.05.2017 verschoben.) Woche 21/17 Sonntag, 21.05. Bitte Folgenänderung beachten: 23.15 Einsatz in Hamburg Bei Liebe Mord (Text und weitere Angaben s. 14.5.2017) (Die Folge 'Superzahl: Mord' wurde auf Sonntag, 4.6.2017 verschoben.)

