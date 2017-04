Mainz (ots) -

Woche 19/17 Mittwoch, 10.05. Bitte Folgenänderung beachten: 20.15 Ein starkes Team Die Frau des Freundes Otto Garber Florian Martens Katharina Dammers Ulrike Krumbiegel Reddemann Arnfried Lerche Ben Kolberg Kai Lentrodt Sputnik Jaecki Schwarz Dr. Kneissler Robert Seethaler Rüdiger Körber Götz Schubert Julia Körber Valerie Koch Einsatzleiter Kriemer Samuel Finzi Marion Paulsen Marie Zielcke Tobias Paulsen Stefan Rudolf und andere Musik: Jörg Lemberg Kamera: Eckard Jansen Buch: Timo Berndt Regie: Maris Pfeiffer Deutschland 2013 (Die Folge "Alte Wunden" wurde auf Mittwoch, 24.05.2017 verschoben.) Woche 20/17 Mittwoch, 17.05. Bitte Folgenänderung beachten: 20.15 Einsatz in Hamburg Bei Liebe Mord Jenny Berlin Aglaia Szyszkowitz Volker Brehm Rainer Strecker Hannes Wolfer Hannes Hellmann Peter Gercke Thomas Kügel Karl-Heinz Scholz Martin Brambach Mario Willut Hanno Koffler Helga Victoria von Trauttmansdorff Spusi Oscar Ortega Sanchez und andere Musik: Frank Wulff, Stefan Wulff, Hinrich Dageför Kamera: Wedigo von Schultzendorff Buch: Dirk Salomon, Thomas Wesskamp Regie: Lars Becker Deutschland 2004 (Die Folge "Superzahl: Mord" wurde auf Mittwoch, 31.05.2017 verschoben.) Woche 21/17 Mittwoch, 24.05. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Ein starkes Team Alte Wunden (Text und weitere Angaben s. 10.5.2017) (Die Sendung "Einsatz in Hamburg" entfällt. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 22/17 Mittwoch, 31.05. Bitte Folgenänderung beachten: 20.15 Einsatz in Hamburg Superzahl: Mord (Text und weitere Angaben s. 17.5.2017) (Die Folge "Mord nach Mitternacht" entfällt.)

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell