Woche 41/16 Donnerstag, 13.10. Bitte Zeitkorrektur und Ergänzung beachten: 22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann "Wetten, dass..?" - 1 Gäste: Jens Spahn, Ulrich Wickert, DJ Bobo, Eko Fresh, Eva Padberg und "Die Lochis" 23.05 Kessler ist... Horst Lichter (vom 30.7.2015) 23.40 Kuttner plus Zwei Gäste: Sebastian Fitzek und Claude-Oliver Rudolph (vom 16.4.2015) Deutschland 2015 0.10 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann "Wetten, dass..?" - 1 (von 22.15 Uhr) 1.00 Sketch History Neues von gestern (ZDF 7.10.2016) 1.25 Hattinger und die kalte Hand Ein Chiemseekrimi Nach dem Roman "Chiemsee Blues" von Thomas Bogenberger (vom 9.10.2016) 2.50 Die Flut ist pünktlich Nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Siegfried Lenz (von 20.15 Uhr) 4.20 Kessler ist... Horst Lichter (vom 30.7.2015) 4.55 Die Rettungsflieger Das Kind im Brunnen (vom 16.9.2014) 5.40 Ein Fall für zwei -6.40 Im Koma (Ergänzung bei der Sendung "ZDF NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" bitte auch für die Ausstrahlung um 0.10 Uhr sowie am Sonntag, 16.10.2016, am Donnerstag, 20.10.2016 und am Sonntag 23.10.2016 beachten.) Woche 45/16 Mittwoch, 09.11. Bitte Programmänderung beachten: 4.40 Terra Xpress Die Rhein-Bombe mit Dirk Steffens (vom 25.2.2012) (Die Sendung "Terra Xpress: Planquadrat Deutschland (1)" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.10 Uhr wie vorgesehen.) Woche 47/16 Sonntag, 20.11. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Terra X Supertiere des Wassers - Tiefe See Film von Tina Weimer (vom 17.9.2014) 10.00 Terra X Supertiere des Wassers - Land in Sicht Film von Ricarda Schlosshan (vom 20.9.2014) Deutschland 2014 (Die Sendungen "Terra X: Supertiere - mit Dirk Steffens" um 9.15 Uhr und 10.00 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen. Diese Änderung bitte auch am Montag, 21.11.2016, 3.45 Uhr und 4.30 Uhr beachten.)

