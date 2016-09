Führende Unternehmens- und Regierungsdelegationen bei der Afrika-Ölwoche in Kapstadt

Kapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) - Die Afrika-Ölwoche 2016 präsentiert 130 Redner und eine hochwertige Ausstellung, außerdem besondere Veranstaltungen, Cocktailempfänge und Dinner, fünf Tage Netzwerken, Regierungs- und Unternehmensdelegationen und vieles mehr - alles in der Teilnahmegebühr inbegriffen, mit mehr als 1.000 hochrangigen Delegierten aus Afrika, seinen Regierungen und von führenden Unternehmen aus der ganzen Welt.

Die Veranstaltung verschafft Einblicke in das führende afrikanische Öl-Gas-Energieportfolio mit Reden von Unternehmensvertretern, Vordenkern, politischen Entscheidungsträgern und Regierungsvertetern. Die teilnehmenden Delegationen kommen aus aller Welt: USA, Kanada, Nigeria, Schweiz, Kenia, Südafrika, Australien, Senegal, Uganda, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Angola, Moçambique, Vereinigte Arabische Emirate, Italien, Elfenbeinküste, Portugal, Ghana, Japan, Tansania, Mauretanien, Eritrea, Namibia, Äthiopien, Madagaskar, Norwegen, Indien, Marokko, Guinea-Bissau, Malaysia, Argentinien, Frankreich, Schweden, Somalia, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Dänemark, Komoren.

Besondere Arrangements gelten für die südafrikanischen/SADC-Länder; für diese wegweisende Veranstaltung stehen ausgewählte Sponsoren-Pakete zur Verfügung.

Bei der 23. Afrika-Ölwoche 2016 sind unter anderem folgende Angebote inbegriffen:

- bekannte Redner aus den afrikanischen Öl-, Gas-, Flüssigerdgas- und vorgelagerten Industrien - Delegationen von Regierungen, Ministerien und staatlichen Ölgesellschaften - 23. Afrika-Upstream-Konferenz - 15. Afrika-Unabhängigkeits-Forum - Ausstellung - mehr als 100 Aussteller - ExxonMobil Ice Breaker, Aquarium - 78. PetroAfricanus Dinner in Afrika, mit Gastredner - 4. Africa Local Content Forum - 21. Geschäftsmittagessen des African Institute of Petroleum - 20. Jährliche "Big Five" Board Awards - 7. Globales Geschäftsmittagessen des Women Petroleum & Energy Club (des Clubs der Frauen im Erdöl- und Energiewesen) - Africa Exploration Zone (Afrika-Erforschungs-Zone), Speakers Corner für Unternehmen und Regiserungsvertreter - 4. Young Professionals Meeting in Africa - Law of the Sea: Africa Workshop (Das Gesetz des Meeres: Afrika-Workshop) - Geschäftsmittagessen von Unternehmen und private Verhandlungen - SEEP: Afrika-Workshop - Offizieller Cocktailempfang im CTICC - Netzwerken-Empfang in Mondiall Restaurant - SA Rugby Museum Empfang: Gast: Francois Pienaar, SA Rugby Legende - Global Oil Press Club: Afrika-Frühstück - Annual African Institute of Petroleum, Einführung in die Afrika-Öl-Legende - Traditionelles Braai-Grillfest im Grand Africa Beach Café - Netzwerk-Empfang bei Mitchell's - Konkurrenzlose Einblicke, Verbindungen und Nach-Konferenz-Präsentationen

Laden Sie die Konferenzbroschüre herunter: : Herunterladen (http://app .streamsend.com/c/27409845/28863/YiwJ6eW/i69qzpmzz2?redirect_to=http% 3A%2F%2Fwww.globalpacificpartners.com%2Frefer%2F%3Fz%3Ddeb%26id%3D966 ) Video-Link zu den Highlights der Afrika-Ölwoche 2015 : Ansehen (http:/ /app.streamsend.com/c/27409845/28865/YiwJ6eW/i69qzpmzz2?redirect_to=h ttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F145983058) vollständige Konferenzdaten http://www.africa-oilweek.com

