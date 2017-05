Fernsehlotterie startet die Aktion "Du hast die Fäden in der Hand"

Auf www.faeden-in-der-hand.de sucht die Deutsche Fernsehlotterie anlässlich des Kirchentages starke Thesen für eine positive Veränderung der Gesellschaft. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105325 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Anlässlich des Deutschen Evangelischen Kirchentages sucht die Deutsche Fernsehlotterie auf www.faeden-in-der-hand.de starke Thesen für eine positive Veränderung der Gesellschaft.

"Du siehst mich" ist die Losung des 36. Evangelischen Kirchentages vom 24. bis 28. Mai in Wittenberg und Berlin. Diesen Leitspruch nimmt die Deutsche Fernsehlotterie als Partner des Kirchentages zum Anlass, um mit der Aktion "Du hast die Fäden in der Hand" Thesen für ein stärkeres solidarisches Miteinander in unserer Gesellschaft zu sammeln. Auf der eigens für die Aktion ins Leben gerufenen Plattform www.faeden-in-der-hand.de können - passend zum Lutherjahr 2017 - Engagierte ihre Thesen für eine positive Veränderungen in der Gesellschaft teilen. 80 Zeichen stehen ihnen dabei zur Verfügung, um selbst die Fäden in die Hand zu nehmen und aktiv ihre Wünsche und Ansichten einzubringen. Außerdem gibt es auf der Webseite spannende Einblicke in Projekte, die von der Fernsehlotterie gefördert werden oder Vorbildcharakter für soziales Engagement haben. Auch auf dem Kirchentag selbst wird es die Möglichkeit geben, am Stand der Fernsehlotterie seine These gleich vor Ort einzureichen. Unter allen Teilnehmern werden Lose der Fernsehlotterie verlost.

"Der Kirchentag bringt seit Jahren Menschen zusammen, die sich engagieren und kritisch diskutieren wollen. Als Soziallotterie wollen wir uns aktiv und inhaltlich an dieser zivilgesellschaftlichen Plattform beteiligen, nicht nur vor Ort, sondern auch über breit angelegte Aktionen wie 'Du hast die Fäden in der Hand'", sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Deutsches Hilfswerk. Mit dem neuen Portal wolle man anlässlich des Kirchentages in die Diskussion über das solidarische Miteinander in unserer Gesellschaft einsteigen und einen Eindruck der öffentlichung Meinung wiederspiegeln.

Fernsehlotterie ist langjähriger Partner des Kirchentages

Bereits seit vielen Jahren ist die Fernsehlotterie Förderer der Veranstaltung. So unterstützt sie die Arbeit der rund 5.500 ehrenamtlichen Helfer, die einen reibungslosen Ablauf des Kirchentages mit seinen über 100.000 Besuchern ermöglichen. "Die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer leisten einen wichtigen Beitrag für das Gelingen des Kirchentages. Sie bei ihrem Engagement zu unterstützen, ist für uns eine Herzensangelegenheit", erklärt Kipper.

Seit über 60 Jahren engagiert sich die Fernsehlotterie zusammen mit ihren Mitspielern für das gesellschaftliche Miteinander und fördert mit den Erlösen aus dem Losverkauf soziale Projekte. Vergangenes Jahr verzeichnete Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie mit rund 90 Millionen Euro Fördersumme und über 600 geförderten Projekten ein Rekordjahr.

Pressekontakt:

Original-Content von: Deutsche Fernsehlotterie, übermittelt durch news aktuell