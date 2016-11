Deutsche Fernsehlotterie startet Aktion #sinnvollschenken

Die Deutsche Fernsehlotterie macht sich mit der Aktion #sinnvollschenken für Weihnachtsgeschenke mit sozialem Mehrwert stark. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105325 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Deutsche Fernsehlotterie" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die Deutsche Fernsehlotterie macht sich mit der Aktion #sinnvollschenken für Weihnachtsgeschenke mit sozialem Mehrwert stark.

Passend zum Start des Weihnachtsgeschäfts ruft die Deutsche Fernsehlotterie mit der Aktion #sinnvollschenken zum bedachten Schenken auf. Gemeinsam mit geförderten Projekten - von der Einrichtung für Wohnungslose bis hin zur Nachbarschaftsinitiative - und Partnern präsentiert die Soziallotterie unter anderem auf ihrem Portal du-bist-ein-gewinn.de Geschenkideen, die nicht nur Freude bereiten, sondern auch die Welt ein Stück besser machen. "Schenken zu Weihnachten ist ein schöner Brauch, mit dem man seinen Mitmenschen Wertschätzung zeigen kann. Umso wichtiger sind sinnstiftende Geschenke, die den Beschenkten wirklich Freude bereiten", sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Deutsches Hilfswerk. Dabei komme es weniger auf den Preis als auf eine individuelle Bedeutung an.

Sinnvolle Geschenke statt blinder Konsum

Sinnvoll zu schenken, fällt vielen schwer. Auch wenn laut einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftsberatung Ernst & Young etwa die Hälfte aller Weihnachtsgeschenke bereits gekauft wurden, landen am Ende wieder unzählige Notfall-Präsente unter dem Baum. Dabei ließen sich die bis zu 477 Euro, die die Deutschen zu Weihnachten ausgeben wollen, gut in sinnvolle Geschenke investieren. "Wir sollten die Weihnachtszeit nicht nur zum Beschenken von Familie und Freunden nutzen. Es gibt schließlich unzählige Menschen in unserer Gesellschaft, die unsere Hilfe dringend nötig haben", mahnt Kipper. Deshalb zeigt die Fernsehlotterie bei der Aktion #sinnvollschenken, wie sich Helfen und Schenken sinnvoll verbinden lassen.

#sinnvollschenken verbindet Schenken und Helfen

Ein passendes Beispiel sind die Lose der Fernsehlotterie. Die Beschenkten haben etwa mit einem Jahres-LOS die Chance auf einen Millionengewinn oder eine monatliche Sofortrente. Gleichzeitig werden mit dem Loskauf soziale Projekte in ganz Deutschland unterstützt. Einen ähnlichen, sozialen Anspruch verfolgen auch die anderen Partner der Aktion #sinnvollschenken.

Die Initiative Zeit statt Zeug ruft zu mehr gemeinsamen Erlebnissen anstelle von blindem Konsum auf. Bridge&Tunnel gibt Menschen mit Migrationshintergrund eine berufliche Perspektive. ChariTea unterstützt Kleinbauern in Afrika und Lateinamerika. Der Avocadostore bietet jungen, nachhaltigen Marken eine Plattform und bei Alte Liebe häkeln Seniorinnen Mützen und erfahren sozialen Zusammenhalt. Noch mehr sinnvolle Geschenkideen sollen in den Sozialen Netzwerken gesammelt werden.

Weihnachten ist ein guter Anlass, gemeinsame Zeit zu schenken

Auch aus den geförderten Projekten der Fernsehlotterie kommen Inspirationen für #sinnvollschenken. Das AWO-Projekt "Quartier Brolingplatz" kümmert sich um soziale Nachbarschaft in Lübeck. Leiterin Frieda Stahmer sieht Weihnachten als guten Anlass, Familien und Nachbarn Zeit zu schenken. Andreas Bischke, Leiter der Tagesaufenthaltsstätte Herz As in Hamburg, empfiehlt, "Erlebnisse zu verschenken, die sich viele Menschen sonst nicht leisten können: zum Beispiel einen Theater- oder Museumsbesuch." Das sorge für schöne Erinnerungen und trage zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.

Die Aktion #sinnvollschenken startet ab sofort auf der Webseite www.du-bist-ein-gewinn.de/sinnvoll-schenken und bietet viele Geschenkideen für sinnvolles Schenken sowie Geschichten rund um Weihnachten in von der Fernsehlotterie geförderten Einrichtungen.

Über die Deutsche Fernsehlotterie:

Die Deutsche Fernsehlotterie ist die traditionsreichste Soziallotterie Deutschlands und feiert 2016 ihren 60. Geburtstag. Das sind sechs Jahrzehnte im Dienste hilfebedürftiger Menschen. Gemeinsam mit ihren Mitspielern unterstützt die Fernsehlotterie das Gemeinwesen in Deutschland. Denn: Jedes Los hilft! Von 1956 bis 2016 erzielte die Fernsehlotterie einen karitativen Zweckertrag von rund 1,75 Milliarden Euro und konnte damit über 7.500 Projekte fördern. Kindern, Jugendlichen und Familien, Senioren, Migranten sowie Menschen mit Behinderung wird so ein besseres Leben ermöglicht. Gleichzeitig bietet die Fernsehlotterie ihren Mitspielern die Chance auf Millionengewinne, Sofortrenten und viele weitere attraktive Preise.

