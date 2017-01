Eine Nacht im Museum radioBERLIN 88 8 vom rbb lässt Familien im Museum übernachten

Berlin (ots) - 500.000 Besucher im Jahr - und keiner blieb über Nacht - bis jetzt. Im Naturkundemuseum wurden in der Nacht von Freitag zu Sonnabend Kinderträume wahr. Zehn Familien von radioBERLIN Hörern hatten die einmalige Chance eine Nacht im Sauriersaal bei T-Rex Tristan zu schlafen. "Hoffentlich fängt er nachts nicht an sich zu bewegen", hoffte der 12-jährige Benjamin kurz vor dem Schlafen gehen. Sollte Tristan Otto, der Star des Naturkundemuseums, nachts wirklich vom Sockel gestiegen sein, es hat niemand mitbekommen. Zu tief war der Schlaf nach dem Abend mit Taschenlampenführung vorbei an tausenden von präparierten Vögeln, einem Schrank mit Teilen eines Elefanten aus dem 19. Jahrhundert und dem Filmklassiker "Nachts im Museum". Bei der "Gute Nacht Geschichte" vorgelesen von radioBERLIN Moderator Djamil Deininger fiel auch das letzte Auge erschöpft und glücklich zu. Die radioBERLIN Aktion "Eine Nacht im Museum" war die letzte Veranstaltung des rbb-Projekts "Meine Entdeckung". Den ganzen Januar über hatten rbb-Zuschauer und Hörer die Chance, an Orte zu kommen, die einem sonst verborgen bleiben oder Menschen zu treffen, die man nur aus Film und Fernsehen kennt. Einmal mit Britta Steffen schwimmen, mit Lars Eidinger hinter die Kulissen der Schaubühne blicken oder durch den Tunnel der U55 wandern, waren nur einige der mehr als fünfzig Events der vergangenen Wochen.

