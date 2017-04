Zühlke auf der Hannover Messe 2017: Wie Maschinen den Wartungsprozess selbst auslösen - und aus der Ferne geholfen wird

Eschborn (ots) - Auf der Hannover Messe 2017 dreht sich alles um die digitale Vernetzung der Industrie - sowie um die Schaffung neuer Mehrwerte auf Basis entsprechender Anwendungen, Produkte und Geschäftsmodelle. Als erster zertifizierter Microsoft HoloLens Entwicklungspartner in Deutschland stellt Zühlke auf der Weltleitmesse innovative Lösungen für das Industrial IoT (IIoT) vor. Besucher erleben einen End-To-End Showcase, bei dem die Microsoft HoloLens in der Maschinenwartung zum Einsatz kommt. So wird Mixed Reality zum faszinierenden Live-Erlebnis - nicht nur für Entscheider aus der Industrie.

Die wichtigsten IIoT-Fragestellungen, auf die Zühlke vor Ort Antworten gibt

Microsoft HoloLens/Mixed Reality

Welche Virtual-, Augmented- oder Mixed-Reality-Lösungen bieten sich für welches Geschäftsmodell an - und wie lässt sich das Ganze schlank und kostengünstig umsetzen?

Smart Device Connectivity & Services

Wie sehen Industrial IoT-Lösungen für Preventive and Predictive Condition Monitoring in Zukunft aus? Und was ist schon heute möglich?

Business Innovation

Wie lassen sich neue Geschäftsmodelle der Digitalisierung realisieren, ohne das operative Kerngeschäft zu gefährden?

Data & System Analytics

Wie können Unternehmen die erzeugten Daten nutzen, um wertvolle Erkenntnisse für sich und die eigenen Kunden zu gewinnen?

Industrial IoT und Microsoft HoloLens live erleben

Zühlke präsentiert auf der Hannover Messe einen End-To-End IIoT-Showcase, der beeindruckend zeigt, wie der Wartungs- bzw. Reparaturprozess vom Maschinenausfall über die automatisierte Benachrichtigung sowie dem Service vor Ort bis hin zur Fakturierung gesteuert werden kann - und welcher Mehrwert sich daraus ergibt. Eine besondere Rolle kommt hier der Microsoft HoloLens zu, deren Anwendung die Besucher hautnah miterleben können. Soviel sei bereits verraten: Hier wird mit kleinen Gesten und spielerischer Leichtigkeit Großes bewegt.

Zühlke freut sich auf ein inspirierendes Zusammentreffen auf der Hannover Messe 2017 24.-28. April - Microsoft Partnerstand Halle 7, Stand C40.

Über Zühlke

Zühlke ist der Dienstleister für Innovationsprojekte. Wir vereinen Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die unsere Kunden begeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 800 Experten mit der Erfahrung aus über 8.000 umgesetzten Projekten.

Für Interviewanfragen und individuelles Bildmaterial wenden Sie sich an:

Original-Content von: Zühlke Engineering GmbH, übermittelt durch news aktuell