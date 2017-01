Gesamtumsätze von Crowe Horwath International wachsen 2016 um 9 %

New York (ots/PRNewswire) - Crowe Horwath International (http://www.crowehorwath.net/) (Crowe Horwath) berichtet für das Kalenderjahr 2016 (mit Ende zum 31. Dezember) weltweit Gesamt-Bruttoerträge von 3,7 Milliarden USD, was bei konstanten Wechselkursen ein Wachstum von 9 % bedeutet.

"Die überzeugende Performance von Crowe Horwath International im Jahr 2016 - des sechsten Jahres in Folge mit Umsatzwachstum des Netzwerkes - wurde durch Wachstum in allen Geschäftsbereichen und Regionen erreicht", sagte Kevin McGrath, CEO von Crowe Horwath International. "Ich bin sehr stolz darauf, was wir in diesem Jahr als Netzwerk erreichen konnten. Das größte Lob gilt dem täglichen Einsatz unserer mittlerweile über 35.000 Mitarbeiter, die intelligente Entscheidungen bereitstellten, welche dauerhaften Wert schöpfen: für unsere Kunden, für alle Seiten und in den Regionen, denen wir leben und arbeiten."

Glanzlichter:

- Versicherungsdienstleistungen trugen 45 % zum Gesamtumsatz bei (1,66 Mrd. USD), während Steuerdienstleistungen 25 % (927 Mio. USD) und Beratungsdienste 30 % (1,11 Mrd. USD) ausmachten. - Die Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika waren im Bereich der Schwellenländer mit außergewöhnlichen Wachstumsraten von 19 % und 16 % führend. - Bei den Industrieländern sah Nordamerika mit einer Steigerung der Umsätze um 8 % starkes Wachstum. - Afrika, der Mittlere Osten und Europa wuchsen um jeweils 2 %. - Crowe Horwath baut seine geografische Präsenz weiter aus und erweitert sich in entscheidenden Märkten. Im letzten Jahr wurden in Wachstumsmärkten wie Mitteleuropa und Deutschland 18 neue Mitgliedsfirmen hinzugenommen. - Zum Stichtag 31. Dezember 2016 stellen Mitgliedsfirmen von Crowe Horwath in 129 Ländern Dienstleistungen zur Verfügung. Entsprechend stieg die weltweite Belegschaft um 6 Prozent auf 35.327 Mitarbeiter, darunter mehr als 160 neue Gesellschafter in allen Mitgliedsfirmen.

Hinweise:

- Die globalen Glanzlichter von Crowe Horwath International können Sie hier herunterladen (http://www.crowehorwath.net/uploadedFiles/C rowe-Horwath-Global/news/Our2016Top10.pdf). - In dieser Pressemitteilung angegebene Wachstumsraten beziehen sich auf konstante Wechselkurse.

Über Crowe Horwath International

Crowe Horwath International (http://www.crowehorwath.net/) zählt zu den führenden 10 Wirtschaftsprüfungsnetzwerken der Welt und besteht aus mehr als 200 unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen in 129 Ländern weltweit. Die Mitgliedsfirmen von Crowe Horwath International haben sich tadellosen Qualitätsdienstleistungen, hochgradig integrierten Prozessen zur Erbringung ihrer Leistungen und gemeinsamen Grundwerten verschrieben, von denen sie sich bei ihren täglichen Entscheidungen leiten lassen. Jede Firma ist in der Geschäftswelt ihres jeweiligen Landes führend etabliert und beschäftigt Mitarbeiter aus dem jeweiligen Land, die mit den vor Ort geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten vertraut sind. Dieses Wissen ist für Mandanten, die neues unternehmen oder in andere Länder expandieren, unverzichtbar. Die Mitgliedsfirmen von Crowe Horwath International sind für den persönlichen Service bekannt, den sie privaten Firmen und Aktiengesellschaften aller Branchen bieten, und genießen in den Bereichen Audits und Steuern und Unternehmensberatung internationales Ansehen.

