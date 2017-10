COUCH reloaded: Gruner + Jahr startet Online-Community COUCHstyle

COUCH Logo / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105003 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, Couch/Gruner + Jahr" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - COUCHstyle mit Start größte Online-Community für Living, Beauty und Fashion/ Print-Rebrush zur Ausgabe 11/2017/ COUCH-Heft jetzt auch im Magazinformat/ B2C-Kampagne mit neuem Claim "Von Dir inspiriert"

Gruner + Jahr ergänzt COUCH um eine Online-Community: Mit www.couchstyle.de baut das Unternehmen das digitale Markengeschäft des Magazins aus und erweitert sein Living-Portfolio. COUCH ist seit sechs Jahren mit einem einzigartigen Konzept aus Living, Fashion und Beauty erfolgreich im Markt.

Matthias Frei, G+J Publisher LIVING: "COUCH steht für Authentizität, Vielfalt und Lebendigkeit. Neben dem Magazin, das jeden Monat Persönlichkeiten, Produkte und Inspirationen kuratiert, bietet COUCHstyle nun einen Lieblingsort, an dem sich Trendsetter auf Augenhöhe treffen, um sich auszutauschen, Ideen zu teilen und ihren eigenen Stil weiterzuentwickeln."

Auf www.couchstyle.de finden Interior-, Fashion- und Beauty-Fans ein digitales Zuhause. COUCHstyle bietet alle Features und Funktionen, die eine aktive Community braucht. So lassen sich Homestories kommentieren, teilen oder liken. Die Rubriken "Communitytrend" und "# Der Woche" zeigen auf einen Blick, welche Themen bei den Mitgliedern gerade besonders populär sind. Mithilfe der Follow-Funktion verpasst kein User eine Aktivität seines Lieblings-Mitglieds. Die Online-Community ist mit einer Reichweite von 500.000 Unique Usern im Monat vom Start weg die größte Anlaufstelle für Fashion-, Beauty- und Living-Themen in Deutschland. Dafür hat G+J die Angebote COUCH-MAG.DE und ROOMIDO auf COUCHstyle fusioniert.

Andrea Fischer, Geschäftsführerin Living Digital GmbH: "COUCHstyle startet nicht nur mit großer Power in den Markt, es verfügt auch über hervorragende Bedingungen, um schnell weiter zu wachsen: Die Community ist schon jetzt sehr lebendig, und es gibt viel zu entdecken. Außerdem steht ein großes und sehr erfahrenes Digital-Team aus Living-, Fashion- und Beauty-Experten hinter dem neuen Angebot."

Auch das COUCH Print-Magazin hat sich ein Make-over verpasst: Bei Titel, Layouts, Schriften und Leserführung wurden moderne Akzente gesetzt. Der neuen Community- und Online-Affinität des Heftes wird durch verschiedene Formate wie "COUCHloves", "COUCHstyle" und "COUCHzoom" und die stärkere Einbindung von COUCH-affinen Influencern und Bloggern für Reise-, Beauty-, Mode- oder Living-Geschichten Rechnung getragen.

Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "Unser Heft wird mit viel Liebe von einem kleinen Team gemacht, wir hatten schon immer regen Austausch mit unseren Lesern. Diesen positiven Spirit, der durch die COUCHstyle Community jetzt verstärkt wird, möchten wir noch mehr ins Heft einfließen lassen. Menschen, die uns inspirieren, werden ab sofort noch stärker in COUCH zu Wort kommen. Uns geht es dabei nicht um reine Trends oder ständige Optimierungen, wir begeistern uns für individuellen Stil, gute Ideen und Überzeugungen. Wir möchten kein starr strukturiertes Heft machen, sondern uns immer weiter bewegen."

Am Kiosk punktet COUCH ab sofort auch durch Größe: Ab Ausgabe 11/2017 (EVT 9.10.2017) erscheint COUCH nicht nur im Pocketformat, sondern auch im Magazinformat. Das Heft wird am Kiosk gleich in zwei Segmenten positioniert - bei den jungen Frauenzeitschriften und bei den Wohnmagazinen. Die Einführung wird am Point of Sale unter anderem durch Zweitplatzierung und Displays unterstützt. Erstmals ist das Großformat auch im Abonnement erhältlich. Die Druckauflage für die Ausgabe 11/17 beträgt 250.000 Exemplare.

"Von Dir inspiriert" lautet der neue Claim von COUCH und begrüßt so Leser und User gleichermaßen als Teil der COUCH-Welt. Zwei starke Print-Motive mit dem Aufruf "Zeig uns Dein Zuhause", der auf COUCHstyle verlinkt, begleiten den Markenausbau. Mit einer adaptierten Kampagne wird auch digital in Form von Display-Werbung und in den Social-Media-Kanälen geworben. Der gesamte Markenauftritt, entwickelt vom Design Bureau Berlin, betont den interaktiven Charakter von COUCH. Das Besondere: COUCH-Fans werden nicht nur inspiriert, sondern wirken selbst inspirierend - nach dem Motto "Teile die Dinge, die Du liebst".

