Kredite verstehen: Besser informiert durch das ESIS-Merkblatt

Hamburg (ots) - Nur wenige Bauherren finanzieren ihre Traumimmobilie ohne ein Darlehen aufzunehmen. Da der Hausbau meist die größte finanzielle Ausgabe im Leben darstellt, geht der Kreditvertrag stets mit einer Menge Papierkram einher. Dazu gehört auch das sogenannte ESIS (Europäisches Standardisiertes Merkblatt). Mit diesem Merkblatt erfüllen die Banken ihre vorvertragliche Informationspflicht bei Verbraucherdarlehen. "Zukünftige Bauherren sollten das ESIS nicht einfach ungelesen abheften, da es eine gute Möglichkeit liefert, die einzelnen Angebote von Darlehensgebern zu vergleichen", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/). Das ESIS ist immer auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten und wird vor Vertragsschluss ausgehändigt. Dadurch wird der Vergleich zu anderen Kreditangeboten für zukünftige Häuslebauer stark vereinfacht.

Hauptmerkmale des Kredits

Unter diesem Punkt sind in dem ESIS die wichtigsten Informationen über Höhe und Laufzeit des Kredits zusammengefasst. Zudem wird deutlich, was der Kredit den Bauherren wirklich kostet. "In dem Merkblatt steht genau drin, viel der Kunde pro geliehenem Euro zurückbezahlen muss. So weiß er ganz genau, wie teuer das Darlehen für ihn wird", so Scharfenorth weiter. Außerdem steht in der ESIS der Schätz- oder Beleihungswert der Immobilie.

Zinsen

Den Punkt "Zinsen" sollten Kreditnehmer sehr gewissenhaft lesen, da hier der effektive Jahreszins aufgeschlüsselt wird. Dieser setzt sich zusammen aus einer Gebühr für die Eintragung der Grundschuld, einmalig oder regelmäßig anfallende Kosten.

Zusätzliche Informationen

Neben den oben genannten Informationen macht das ESIS auch Angaben zu Versicherungen und eventuellen Bausparverträgen. Zudem erfahren Darlehensnehmer wann und unter welchen Bedingungen der Kredit vorzeitig getilgt werden kann und die maximale Höhe einer möglichen Vorfälligkeitsentschädigung. Außerdem findet der Kreditnehmer hier Informationen zu Sondertilgungen oder Tilgungssatzwechseln. Die aktuellen Bauzinssätze ermitteln Interessierte schnell und einfach auf Baufi24.de unter https://www.baufi24.de/bauzinsen/.

