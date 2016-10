1 weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots) - Vorhang auf für eines der atemberaubendsten Naturschauspiele an Dänemarks Nordseeküste: Noch bis Ende Oktober verdunkeln Millionen Zugvögel in großen Schwärmen bei ihrer Landung am Abend und dem Aufstieg am Morgen die Sonne - ein Naturphänomen, das die Dänen "Schwarze Sonne" (Sort Sol) nennen. Besonders fesselnd wird der "Tanz" der Stare, wenn Jagdvögel auf der Suche nach Beute die ruhenden Vögel aus ihrem Nachtlager aufschrecken und diese in riesigen Scharen Formationen fliegen. Mittelpunkt der ungewöhnlichen Aufführung ist der zum UNESCO-Weltnaturerbe zählende Nationalpark Wattenmeer in der deutsch-dänischen Grenzregion. Rund 12 Millionen Stare machen hier alljährlich auf ihrem Weg aus den Brutgebieten Nordeuropas in den Süden Rast.

Ortskundige Naturguides und Ranger kennen die Rastplätze der Stare und bieten Sort Sol-Touren an. Buchbar sind diese Touren über die Tourismusbüros von Ribe und Rømø-Tønder oder direkt bei den Veranstaltern wie dem Wattenmeerzentrum (dän. Vadehavscentret) bei Ribe oder "Sort Safari" aus Tønder. Die Touren dauern 2-5 Stunden und sind ganz oder teilweise deutschsprachig.

Weitere Informationen unter www.suddanischenordsee.dk und www.romo.dk/de sowie bei den Veranstaltern www.sortsafari.dk und www.vadehavscentret.dk/de

Presseinformationen zu Dänemark: www.visitdenmark.de/presse

Dänemark-Fotos: http://bilder.visitdenmark.com Bitte beachten Sie die Angaben zur Bildnutzung. Weitere Bilder auf Anfrage.

