Mexico Tourism Board präsentiert die globale Kampagne "A World of Its Own"

New York (ots/PRNewswire) - Die Kampagne stützt sich auf Mexikos Positionierung als Mega-Reiseziel, das Besuchern unvergessliche Erlebnisvielfalt bietet

Das Mexiko Tourism Board enthüllte die neue globale Kampagne, " A World of Its Own ", in New York City. Die Kampagne steht stellvertretend für das nächste Kapitel in der globalen Aufstellung und Förderung des Tourismus in Mexiko, und konzentriert sich auf die beeindruckenden und facettenreichen Erfahrungen, die Besucher immer wieder nach Mexiko und zu seinen Hunderten Reisezielen zurückkehren lassen. Die Positionierung als "A World of Its Own" unterstreicht die immense Größe und Vielfalt des touristischen Angebots von Mexiko, und präsentiert sich zu einem Zeitpunkt, zu dem Mexiko vom 15. Platz (2012) auf den 8. Platz der am häufigsten besuchten Länder der Welt gestiegen ist (Quelle: UNWTO), und damit das globale durchschnittliche Wachstum in der Tourismusbranche deutlich übertroffen hat.

Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8185251-mexico-tourism-a-world-of-its-own/

"Diese neue Kampagne ist eine Einladung, in all das Schöne einzutauchen, was Mexiko zu bieten hat", erklärte Hector Flores Santana, CEO des Mexico Tourism Board. "Wir finden, dass der Name schon alles sagt: Mexiko ist wirklich eine Welt für sich'. Wir hören stets von Besuchern, dass Mexiko ganz anders sei, als alles, was sie bisher erfahren haben. Sie erklären uns immer mit Erstaunen, dass sie an nur einem Tag an einem der schönsten Strände der Welt entspannen, über farbenprächtige Märkte spazieren, die hier noch gesprochene Maya-Sprache hören, einen im Dschungel verborgenen Cenote mit kristallblauem Wasser besuchen und zum krönenden Abschluss eine Mischung aus modernen und traditionellen Geschmacksnoten beim Abendessen genießen können. Während ihrer Reise werden sie mit einem freundlichen Lächeln von den Mexikanern willkommen geheißen, und können den herausragenden Service der weltberühmten Gastfreundschaft Mexikos genießen. Mit dieser neuen Kampagne soll dieses positiv überwältigende Gefühl der Wahrnehmungen mit allen Sinnen und der Entdeckungen eingefangen werden."

Durch die reichhaltigen Geschichten über diese vielfältigen und lebendigen Erfahrungen, die Mexiko seinen Besuchern dank all seiner Destinationen bietet, wird die Kampagne auf der anerkannten Positionierung Mexikos als Mega-Destination aufbauen. Es ist ein Land, das Reisende immer wieder und jedes Mal für längere Besuche anzieht, und so die Möglichkeit zu haben, den Reichtum und die Vielfalt des Landes zu entdecken. In diesem Sinne bekräftigt die Kampagne, dass die Frage für Reisende nicht "Solltest du Mexiko besuchen?" lautet, sondern "Wie weit wirst du gehen?".

"A World of Its Own" wird außerdem den farbenprächtigen, magischen und manchmal sogar surrealen Aspekt Mexikos in den Fokus stellen, welcher seit Tausenden von Jahren Entdecker, Künstler und Philosophen angelockt. Salvador Dalí, der berühmte und exzentrische spanische Künstler, sagte einmal mit dem ihm innewohnenden Sarkasmus über Mexiko: "Ich gehe auf keinen Fall nach Mexiko zurück. Ich kann es nicht ausstehen, in einem Land zu sein, das noch surrealer ist als meine Gemälde." Nichts verkörpert diesen Surrealismus besser als die Feierlichkeiten zum Dia de los Muertos (Tag der Toten). Reisende können in diese freudige Tradition eintauchen, die sich über tausende Jahre entwickelt hat, und bei der mexikanische Familien und Freunde ihrer Verstorbenen gedenken, indem sie sie mit Altären, Speisen, Blumen und farbenprächtigem Schmuck in öffentlichen und privaten Festen ehren. Dies symbolisiert, wie die Toten noch immer tanzen und mit uns feiern.

Die vielseitige globale Marketingkampagne beginnt ab sofort. Der Schwerpunkt in den ersten Phasen liegt auf der Erneuerung der Webseite visitmexico.com, auf Programmen in den digitalen und sozialen Medien und der Öffentlichkeitsarbeit. Werbung, Promotionsaktionen und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche, sowie die zahlreichen Reiseziele in Mexiko werden ab Oktober auf den weltweiten Märkten präsentiert. Im Dezember startet eine neue digitale Plattform, die eine Interaktion mit einem Video zu "World Of its Own" ermöglicht, und 360-Grad-Ansichten von Erlebnissen für potentielle Besucher des Landes bietet. Die Inhalte und Aussagen der Kampagne sind so konzipiert, dass sie je nach Markt und Konsumentensegment angepasst, aber auch entsprechend der touristischen Angebote Mexikos, darunter Sonne und Strand, Romantik, Abenteuer und Natur, Medizin und Wellness, LGBT, Kreuzfahrten, Kultur, große Events, Luxus, Nachhaltigkeit und Gastronomie selektiert werden können.

Emmanuel Rey, der Marketingchef des Mexico Tourism Board, fügte hinzu: "Es ist Zeit für Mexiko, sich mit Reisenden auf einer persönlicheren Ebene zu verbinden - jetzt mehr denn je. "A World of Its Own" erreicht die Konsumenten durch den Austausch der Erlebnisvielfalt, die Mexiko bietet, aber noch wichtiger, durch eine Aufforderung an die Reisenden, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, und durch ein Erwecken ihrer Neugier und Vorstellungskraft dafür zu sorgen, dass Reisen ein wichtiger Teil davon ist, wie sie die Welt und sich selbst entdecken."

Für weitere Informationen über Mexico besuchen Sie bitte www.visitmexico.com.

Pressekontakt:

Melanie Garvey, Melanie.garvey@mslgroup.com

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/462407/Mexico_Tourism_Board_Logo.jpg

Original-Content von: Mexico Tourism Board, übermittelt durch news aktuell