Eine Million neue Plätze auf internationalen Direktflügen nach Mexiko in 2017

Nachfrageboom bei Reisen nach Mexiko bietet Geschäftszuwachs-Chance für Luftverkehrsbranche

Der Mexikanische Tourismusverband gab heute bekannt, dass Mexikos globale Flugverbindungen weiter im Rekordtempo anwachsen, da Fluglinien aus der ganzen Welt ihr Angebot um neue Strecken erweitern, bestehende Strecken mit zusätzlichen Flügen aufstocken und auf die neuesten Flugzeugmodelle mit größeren Kapazitäten umsteigen, um der beeindruckenden Nachfrage nach Reisen in das Land gerecht zu werden. Ab Januar 2017 haben Airline-Partner die Aufstockung um mehr als 1.000.000 neue Plätze für 2017 auf internationalen Direktflügen nach Mexiko aus mehr als 20 Ländern angekündigt.

"Diese Erweiterung beinhaltet auch Flüge aus zahlreichen neuen internationalen Städten zu mehreren Zielflughäfen in Mexiko, was Teil unserer Strategie der internationalen Marktdiversifikation ist. Wir freuen uns darüber, dass unsere Partner aus der Luftverkehrsbranche diese dynamische Entwicklung beständig mittragen und ihre Verbindungen weiter ausbauen", meinte Lourdes Berho, Geschäftsführerin des Mexikanischen Tourismusverbands. "Auch wenn die Tourismuszahlen für 2016 noch nicht abschließend ermittelt sind, ist jetzt schon klar, dass es ein weiteres Rekordjahr mit einem branchenführenden Wachstum bei den internationalen Besucherzahlen in Mexiko war", so Frau Berho weiter.

Seit 2013 ist Mexikos internationaler Tourismus jährlich im Durchschnitt um etwa 10 % gewachsen, was dem Doppelten der durchschnittlichen Zahlen der Branche weltweit entspricht. Diese Bilanz mit einem Anstieg von 24 Millionen internationaler Touristen 2013 auf geschätzte 35 Millionen 2016 hat Mexiko laut der Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) vom 15. Platz (2013) auf den 9. Platz (2015) der meistbesuchten Länder der Welt katapultiert. Neben Mexikos weltberühmten von der Sonne verwöhnten Stränden erklärt sich das Wachstum auch durch die Attraktivität der zahlreichen Facetten, die Mexiko zu bieten hat, wie seine Mega-Biodiversität, Natur, Gastronomie, Luxus, hochkarätige Events wie Formel 1, kulturelle Traditionen wie der Tag der Toten, sowie die Hochzeits-, Romantik-, Konferenz- und Eventindustrien.

Neue Strecken aus internationalen Städten

Mexikos zunehmende Beliebtheit zeigt sich am Engagement bestehender und neuer Airline-Partner, neue Strecken aus weiteren internationalen Städten zu etablieren sowie die angeflogenen mexikanischen Ziele zu erweitern.

Ab Januar 2017 kommen unter anderem die folgenden neuen Strecken hinzu:

- Aeromexico: Seoul Incheon nach Mexiko-Stadt, Amsterdam nach Mexiko-Stadt, Vancouver nach Mexiko-Stadt, Detroit nach Monterrey, Detroit nach Mexiko-Stadt, Austin nach Mexiko-Stadt sowie Calgary nach Mexiko-Stadt - Air Canada Rouge: Vancouver nach Cancún - Air Transat: Vancouver nach Los Cabos - Alitalia: Rom nach Mexiko-Stadt - All Nippon Airways (ANA): Tokyo Narita nach Mexiko-Stadt - American Airlines: Los Angeles nach Puerto Vallarta, Los Angeles nach Cancún, Dallas nach Mérida und Miami nach Mérida - Condor & Neckermann: Warschau nach Cancún - Delta Airlines: Los Angeles nach Los Cabos - Edelweiss Air: Zürich nach Cancún - Finnair: Helsinki nach Puerto Vallarta - Interjet: Chicago nach Mexiko-Stadt, Las Vegas nach Mexiko-Stadt, Los Angeles nach Guadalajara, Los Angeles nach Cancún, Los Angeles nach Mexiko-Stadt sowie Dallas nach Mexiko-Stadt - Southwest Airlines: Los Angeles nach Puerto Vallarta, Los Angeles nach Los Cabos, Los Angeles nach Cancún, Oakland nach Puerto Vallarta und Oakland nach Los Cabos - Sunwing Airlines: Winnipeg nach Mazatlán - TUI Polen: Warschau nach Cancún - United Airlines: Chicago nach Mexiko-Stadt - Virgin America: Los Angeles nach Los Cabos, Los Angeles nach Cancún sowie Los Angeles nach Puerto Vallarta - Viva Colombia: Medellín nach Cancún - Volaris: New York JFK nach Mexiko-Stadt, Houston nach Mexiko-Stadt, Miami nach Mexiko-Stadt, Phoenix nach Culiacan, Seattle nach Guadalajara, Los Angeles nach Durango, San Francisco nach Mexiko-Stadt, Miami nach Guadalajara, Milwaukee nach Guadalajara, Austin nach Guadalajara und Denver nach Monterrey

Häufigere Flüge und modernisierte Jets

Zusätzlich zu den neu eingerichteten Strecken haben mehr als 25 bestehende Strecken häufigere Flüge oder den Einsatz modernerer Jets bestätigt, was zu zusätzlichen Kapazitäten und einem verbesserten Reisekomfort beiträgt. So wird zum Beispiel die kürzlich eingeweihte Aeromexico 787-9 namens Quetzalcoatl ("Gefiederte Schlange"), die 2017 zwischen Mexiko-Stadt und London, Paris und Madrid fliegen wird, einen verbesserten Kabinenkomfort, eine Business-Class-Speisekarte, die vom weltbekannten mexikanischen Starkoch Enrique Olvera kreiert wurde, sowie einen um 20 % verringerten CO2-Ausstoß bieten. Auch Air France bietet seit kurzem einen Flug nach Mexiko-Stadt und Cancún ab Paris in ihrem Spitzenmodell A380 an, was sie zur ersten Airline der Welt macht, die mit diesem Flugzeug Mexiko anfliegt.

Die unlängst verkündete Tourismusbranchenstrategie des Mexikanischen Tourismusverbands konzentriert sich unter anderem auf die Entwicklung erweiterter Produkte und personalisierte Marketingkampagnen mit Fokus auf Gebiete wie Luxus, Hochzeiten und Romantik, Tauchen, Mega-Biodiversität und Natur, Kultur, Gastronomie, hochkarätige Events, Sport und Abenteuer sowie Programme für bestimmte Zielgruppen wie die Generation Y, LGBT und Senioren.

In jedem dieser Bereiche werden Partnerschaften mit Schlüsseldestinationen und globalen Reiseveranstaltern ein immer breiteres Angebot an Auswahlmöglichkeiten für alle Arten von Reisenden bringen. Gute Flugverbindungen und Branchenpartnerschaften sind entscheidend bei Mexikos Ziel, global ein breiteres Publikum in neuen Märkten anzusprechen. All diese Punkte werden helfen, das neue ehrgeizige Ziel, bis 2021 auf 50 Millionen internationale Besucher zu kommen, zu erreichen.

