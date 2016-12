Mexiko - Für eine nachhaltigere Welt: 13. Treffen der Vertragsstaaten zum Überkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt

Cancun, Mexiko (ots/PRNewswire) - Mexico Tourism Board unterstützt kontinuierlichen Schutz der Biodiversität des Landes; zelebriert mit neuer Kampagne Mexikos reichhaltige natürliche, kulturelle und kulinarische Ressourcen und Angebote

COP 13, die dreizehnte Jahreskonferenz der Vertragsstaaten zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity), fand vom 2. bis 17. Dezember in Cancun, (Mexiko) statt. Zielsetzung des in Mexiko abgehaltenen Treffens war, neue und bessere Lösungen zum Schutz der Biodiversität vor Ort und Wertschätzung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung sowie nachhaltige Formen der Interaktion zwischen den in einer gegebenen Umgebung lebenden Menschen und Arten zu erarbeiten.

Mit der Fokussierung auf vier Sektoren als Schlüssel zur Erhaltung der Umwelt (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Fremdenverkehr) wurde gleichzeitig eine neue Kampagne des Mexico Tourism Boards gestartet, die sich auf die biologische Vielfalt des Landes und seinen Reichtum an Natur, Kultur und Gastronomie konzentriert.

"Globale Reise-Trends deuten darauf hin, dass Reisende nach Destinationen suchen, die reich an Biodiversität und Nachhaltigkeit sind. Mexico nimmt als einer der Biodiversitäts-Hotspots Platz vier der Megadiversity-Länder der Welt ein und ist der ideale Ort für alle, die in die Natur und authentische kulturelle und kulinarische Erlebnisse eintauchen möchten. Wir glauben, dass das, was Reisende suchen, in Mexiko lebendig ist, und dies bildet die Basis unserer Kampagne", kommentierte Lourdes Berho, Mexico Tourism Boards CEO.

Anwesend auf der COP 13 Konferenz waren Minister für Wirtschaft, Geschäftsführer von sozial verantwortlichen multinationalen Unternehmen im öffentlichen und privaten Sektor sowie internationale Banken, die nachhaltige Unternehmen und internationale Finanzinstitute fördern. Die Teilnehmer waren beauftragt, langfristige Lösungen zu finden und Vorschläge für die Förderung von Unternehmen zu erarbeiten, die die biologische Vielfalt respektieren.

Biodiversität gehört zur Identität Mexikos, und wird vom Ausland als eines der charakteristischsten Merkmale des Landes wahrgenommen. Die biologische Vielfalt ist einer der Hauptgründe für Touristen, Mexiko zu besuchen, und sie ist grundlegend für seine Kultur, wirtschaftliche Entwicklung und das Wohlergehen seiner Gesellschaft.

Informationen zu Mexiko als eines der Megadiversity-Länder:

Innerhalb der Landesgrenzen können Besucher 564 Arten von Säugetieren, mehr als 1.000 Vogelarten, 864 Reptilienarten und 376 Amphibien und über 23.000 Arten von Pflanzen erleben. Die in Bezug auf Flora und Fauna reichsten Bundesstaaten sind Michoacan, Guerrero, Oaxaca, Veracruz und Chiapas. Oaxaca hat die kombiniert größte Anzahl von Flora- und Fauna-Arten, Heimat der größten Pflanzenvielfalt mit 8.248 registrierten Arten ist jedoch Chiapas, wo auch 35% der Wirbeltiere des Landes zuhause sind. Sämtliche dieser Destinationen bieten sich von daher für Ökotourismus und Abenteuer-Tourismus an.

Der Süden Mexikos ist in Bezug auf Artenreichtum besonders relevant, da sich hier zwei der großen Regionen des Planeten begegnen. Dies erklärt, warum der Isthmus von Tehuantepec eine Mischung aus Fauna und Flora aus sowohl Nord- als auch Südamerika sowie Tiere bietet, die spezifisch in diesem Gebiet beheimatet sind.

Im nördlichen Teil des Landes sind Baja California und Baja California Sur die Bundesstaaten mit der größten Anzahl von endemischen Pflanzenarten in Mexiko. Im Golf von Kalifornien sind darüber hinaus mehr als 140 verschiedene Arten von marinen Lebewesen bekannt, einer der Gründe, weshalb jährlich tausende Besucher aus der ganzen Welt kommen, um die Ankunft der Wale zu erleben. Eine ähnlich reiche Vielfalt findet sich auch in den Korallenriffen der Karibik, die sich über 120 Meilen erstrecken.

Mexiko kann zudem 125 endemische Vogelarten vorweisen, und 70% sind in den Tropen heimisch, insbesondere in den Bundesstaaten Oaxaca, Chiapas, Campeche und Quintana Roo.

Zum Abschluss des COP 13 Treffens bekräftigte Mexiko erneut sein aktives Engagement bei der Suche nach bedeutenden Lösungen zum Schutz seiner biologischen Vielfalt. Mexiko misst seiner Biodiversität großen Wert bei. Das Land hat, inspiriert von dieser natürlichen Fülle, eine einzigartige und abwechslungsreiche Kochkunst geschaffen, touristische Erfahrungen wie Wal- und Vogelbeobachtung entwickelt, und bietet darüber hinaus Ökotourismus mit Ausflügen in die Gemeinden, die ihre Traditionen vermitteln, und wie sie mit der einheimischen Tierwelt in Koexistenz leben.

Die Mega-Anziehungskraft von Mexikos Artenvielfalt bietet Touristen aus In- und Ausland eine Rundumerfahrung, bei der man die einheimische Fauna aus nächster Nähe beobachten kann, Genießen Sie eine Vielzahl von Speisen aus einzigartigen lokalen Produkten und Reiserouten, die das ganze Land durchziehen, Ökosysteme für Mega-Erlebnisse und Mega-Ausflüge umfassen, und perfekt für den Slogan der Kampagne stehen 'what you are looking for, lives in Mexico' (Was Sie suchen, ist in Mexiko lebendig).

