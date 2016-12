Wahlsieg von Donald Trump führt Topthemenliste der Nachrichten im November an

Köln (ots) - Der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentenwahl war das Topthema der Fernsehnachrichten im November, wie das Institut IFEM in seinem aktuellen InfoMonitor feststellt. Mit fast vier Stunden (227 Minuten) Berichterstattung in den Hauptnachrichten der vier großen Fernsehsender lag das Thema deutlich vor den Themen Spannungen zwischen Deutschland/EU und der Türkei (61 Minuten), Flüchtlingspolitik (57 Minuten), Islamisten/Salafisten und Terror in Deutschland (53 Minuten) sowie Besuch von US-Präsident Obama in Deutschland (45 Minuten).

Der deutsche Klimaschutzplan und die Weltklimakonferenz waren nur bei der "Tagesschau" und "heute" Topthema (Platz 3 bzw. 4), bei den Privatsendern rangierte das Thema nicht unter den ersten Zehn. "RTL aktuell" war dagegen die einzige Nachrichtensendung, in der sowohl der Krieg in Syrien als auch die Offensive gegen den IS im Irak unter den Top-10 rangierten.

Die "Tagesthemen" berichteten am umfangreichsten über die Unterdrückung der Opposition in der Türkei; das "heute-journal" befasste sich mehr als alle anderen Sendungen mit der Rentendiskussion in Deutschland.

Für den Monat November wurden mehr Auftritte von Politikern in den Nachrichten gezählt als im Vormonat. Die CDU liegt an der Spitze mit 402 Auftritten ihrer Politiker, gefolgt von der SPD mit 377 Auftritten. An dritter Position lagen die Grünen (122 Auftritte), vor CSU (114), den Linken (60), AfD (20) und der FDP (11).

Zum Teil deutlich gestiegen sind die Anteile politischer Themen in den sechs untersuchten Nachrichtensendungen. Die "Tagesschau" kam auf 58 Prozent (entspricht 9 Minuten pro Ausgabe), "heute" auf 50 Prozent (9 Minuten), "RTL aktuell" auf 33 Prozent (7 Minuten), die "Sat.1 Nachrichten" auf 43 Prozent (6 Minuten), die "Tagesthemen" auf 56 Prozent (14 Minuten) und das "heute-journal" auf 57 Prozent (14 Minuten).

