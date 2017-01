APR Energy und GE erneuern Allianz für Fast-Track-Energie

Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire) - APR Energy, ein Weltmarktführer bei Fast-Track-Energielösungen, und GE (NYSE: GE) gaben heute die Verlängerung ihrer strategischen Allianz für die Bereitstellung mobiler Turbinentechnologie im Markt für Fast-Track-Energiemiete bekannt.

Die strategische Allianz gibt APR Energy exklusiven weltweiten Zugriff als Anbieter für die Mietung mobiler GE Gasturbinen unter 50 MW. Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt APR Energy in Zusammenhang mit der Initiative zur Erneuerung und Standardisierung seiner Flotte neue mobile Generation 8 GE TM2500+ Turbinen. Des Weiteren werden GE und APR Energy bei Verkaufshinweisen über Kunden zusammenarbeiten, die nach Stromlösungen für Übergangszeiten und zur Miete suchen, während sie dauerhafte Energielösungen entwickeln.

Der Erwerb der neuen mobilen Turbinen stärkt die Position von APR Energy als weltweit führender Anbieter mobiler Gasturbinenenergie durch den Ausbau der gesamten Flottenkapazität auf über 2 GW weiter. Diese Kapazität reicht aus, um etwa zwei Millionen US-Haushalte mit Energie zu versorgen.

Jeffrey Immelt, Chairman und Chief Executive Officer von GE, sagte: "Wir sind über die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit APR Energy sehr froh. Uns beeindrucken das hohe Kundendienstniveau und die Fähigkeit, schlüsselfertige Energieerzeugungsprojekte in abgelegenen Regionen in der ganzen Welt bereitzustellen. Über diese Allianz haben Kunden den Vorteil des Zugriffs auf das Fachwissen von APR Energy und sie können die Technologie von GE als Übergangslösung einsetzen, während ihre endgültigen GE-Kraftwerke gebaut werden."

"Wir sind über die beiderseitigen Vorteile froh, welche die Erneuerung unserer Allianz bietet und freuen uns über die erweiterte Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen", erklärte John Campion, Chairman von APR Energy. "Unsere Partnerschaft erlaubt APR Energy Zugriff auf neue Hinweise und Chancen aus dem weltweiten Netzwerk von GE, sie wird unser Geschäftswachstum unterstützen und dadurch die Nachfrage nach GE-Ausrüstung steigern. Die Allianz gibt uns Zugriff auf die jüngste Generation der TM2500+ Einheiten. Damit besitzen wir die neueste Flotte der Branche und können unseren Kunden die letzten Fortschritte bei Kraftstoffeffizienz und Emissionskontrolle zur Verfügung stellen."

Die ursprüngliche Vereinbarung über die strategische Allianz zwischen APR Energy und GE wurde im Oktober 2013 unterzeichnet. Die Erneuerung schließt die Fortsetzung des Liefer- und Servicevertrages ein und stellt damit sicher, dass GE auch weiterhin die bestehenden und künftigen Kunden von APR Energy unterstützen wird.

Über APR Energy

APR Energy ist ein weltweit führender Anbieter von mit mobilen Turbinen erzeugter Fast-Track-Energie. Unsere schnellen, flexiblen Full-Service-Energielösungen bieten unseren Kunden kurzfristig Zugang zu zuverlässiger Elektrizität, wann und wo sie sie benötigen und so lange sie sie brauchen. Dank hochmoderner, treibstoffeffizienter Technologie und unserer branchenführenden Fachkenntnisse tragen unsere skalierbaren, betriebsbereiten Anlagen dazu bei, Städte, Länder und Industrien in der ganzen Welt, sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten, anzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.aprenergy.com.

Über GE

GE (NYSE: GE) ist das führende digitale Industrieunternehmen. GE verändert die Industrie durch softwarebasierte Technologien und Lösungen, die vernetzt, reaktionsschnell und vorausschauend sind. Der Wissensschatz von GE ist global und lebt vom ständigen Austausch durch den "GE Store", in dem alle Geschäftsbereiche ihre Technologien, Strukturen und ihr Wissen weitergeben und auf dieselben Ressourcen zugreifen können. Jede Erfindung treibt Innovationen und Anwendungsmöglichkeiten in unseren Industriezweigen voran. GE spricht die Sprache der Industrie: Mit seinen Mitarbeitern, Services, Technologien und Ressourcen liefert GE bessere Ergebnisse für seine Kunden. www.ge.com

Über GE Power

Dank seiner tief greifenden Branchenerfahrung ist GE Power ein Weltmarktführer bei der Energieerzeugung und unterstützt seine Kunden bei der Bereitstellung von Strom aus einem breiten Spektrum von Energiequellen. Wir verändern die Elektrizitätsindustrie durch digitale Kraftwerke, die größte und effizienteste Gasturbine der Welt, eine umfassende Palette an Lösungen für Anlagen, Upgrades und Dienstleistungen sowie datengestützte Software. Unsere innovativen Technologien und digitalen Angebote machen Strom erschwinglicher, zuverlässiger, zugänglicher und nachhaltiger.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.gepower.com. Folgen Sie GE Power auf Twitter @GE_Power (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FGE_Power&esheet=51364513&newsitemid=20160617005141&lan=en-US&anchor=%40GE_Power&index=3&md5=e19f88d7abe4bcfae2dcc92478939bdf) und auf LinkedIn (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgepowerandwater%3Ftrk%3Dprof-exp-company-name&esheet=51364513&newsitemid=20160617005141&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=4&md5=e8ed5754d9d082d9fe99545bec2c7215) unter GE Power.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/453070/APR_Energy_GE_Australia.jpg

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120207/FL48583LOGO

Pressekontakt:

Original-Content von: APR Energy, übermittelt durch news aktuell