Badische Neueste Nachrichten: Im Bann des Terrors - Kommentar von Christine Longin

Karlsruhe (ots) - Frankreich hat gelernt, mit der Terrorgefahr zu leben. Doch jeder Angriff trifft die Nation aufs Neue ins Mark. So auch gestern, als ein Mann am Louvre einen Soldaten mit einer Machete verletzte. Es war eine Attacke auf das berühmteste Museum der Welt, Symbol Frankreichs und seiner Kultur. Und das nur 80 Tage vor den Präsidentschaftswahlen. Terrorangriffe wie der von gestern werden den Wahlkampf beeinflussen. Denn sie bringen das Thema Sicherheit, dass in den vergangenen Wochen von Wirtschaftsfragen überlagert wurde, wieder hoch. Ein Thema, von dem vor allem die Chefin des Front National, Marine Le Pen, profitiert.

