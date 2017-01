Badische Neueste Nachrichten: Wert der Arbeit - Kommentar von Tobias Roth

Karlsruhe (ots) - Diese Debatte reflektiert die vergangenen hundert Jahre, seit die Industrialisierung die Arbeitswelt radikal verändert hat. Gewerkschaften bilden seither sozusagen das Gegengewicht zur Macht des Kapitals. Inzwischen hat sich vieles verändert. Gewerkschaften haben ebenso mit Mitgliederschwund zu kämpfen wie beispielsweise Vereine oder politische Parteien. Und die Arbeitswelt ist gerade dabei, sich nach den Umwälzungen der Industrialisierung mit der Digitalisierung erneut radikal zu wandeln. In modernen Konzernen, gerade auch in der Digitalbranche, ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad äußerst überschaubar. Und wenn es um Lohngerechtigkeit innerhalb von Konzernen geht, hat sich die Schere weit geöffnet. Am Fließ- band geht es um eine Lohnerhöhung im unteren einstelligen Prozentbereich und die Chefetage bekommt neben dem Millionenbonus noch die Heizung für den Karpfenteich bezahlt.

