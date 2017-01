Badische Neueste Nachrichten: Trumps Ungeduld - Kommentar von Klaus Gassner

Karlsruhe (ots) - Die USA hatten schwache Präsidenten, aber auch viele große "leader", die durchaus undogmatisch zu Werke gingen. Aber einen großen "leader" zeichnet stets zweierlei aus: Der Blick auf die gesamte Gesellschaft und staatsmännische Vernunft. Und die besagt: "Was auch immer du tust, bedenke das Ende." Bislang war für Trump die Präsidentschaft das ersehnte Ziel. Jetzt muss er daran denken, was am Ende seiner Präsidentschaft übrig bleiben wird. Die Gefahr besteht, dass es ein Dauerkonflikt mit den Verfassungsorganen sein wird.

