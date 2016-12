Badische Neueste Nachrichten: EZB gehen die Argumente aus - Kommentar von Mario Beltschak

Karlsruhe (ots) - Unter diesen Voraussetzungen wird die Inflation kaum auf niedrigem Niveau bleiben. Sie zog zuletzt schon wieder an. Wer deswegen jedoch mit einer Kehrtwende der EZB rechnet, dürfte enttäuscht werden. Die Inflation oder eine gut laufende Wirtschaft sind längst nicht mehr die eigentlichen Ziele, die Draghi und Co verfolgen. Es geht vielmehr um Europa. Wie wirkt sich der Brexit letztlich aus? Gelingt Griechenland ein Schuldenschnitt? Was plant eine neue Regierung in Italien? Obwohl diese Fragen von der Politik zu beantworten sind, mischt sich die EZB ein, indem sie den Geldhahn offen lässt. Negative Folgen nimmt sie billigend in Kauf.

