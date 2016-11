Badische Neueste Nachrichten: zu Macron-Kandidatur Kommentar von Christine Longin

Karlsruhe (ots) - Macron wagt es auch, den Front National anzugreifen - die Partei, die die Republik beschmutzt. So deutlich sagt das sonst kein anderer unter Frankreichs Politikern. Doch nur in einer offenen Auseinandersetzung kann der FN gestoppt werden, dessen Chefin Marine Le Pen durch die Wahl von Donald Trump Rückenwind verspürt. Das, was in den USA passiert ist, kann auch in Frankreich passieren. Le Pen kann 2017 gewinnen. Um dies zu verhindern, müssen die Politiker mit den Menschen sprechen und ihnen Perspektiven bieten. Macron will das versuchen. Er könnte Frankreichs Antwort auf Trump werden.

