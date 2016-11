Badische Neueste Nachrichten: zu Kretschmann Kommentar von Martin Ferber

Karlsruhe (ots) - In schwierigen Zeiten vertrauen die Wähler dem jeweiligen Amtsinhaber mehr als einem Neuling. Wer wüsste dies besser als Winfried Kretschmann, der bei seinem Wahltriumph ja auch von seinem Amtsbonus profitiert hat. Nur laut sagen darf er es nicht. Doch weil er es getan hat, tun die Grünen das, was sie am liebsten tun - sie beschäftigen sich mit sich selber. Bis sie endlich wissen, was sie wollen.

