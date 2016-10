Badische Neueste Nachrichten: Hässliche Fratzen - Kommentar von Julius Sandmann

Karlsruhe (ots) - Aus den USA ist das Phänomen der Grusel-Clowns zu uns herübergeschwappt. Menschen tragen Masken mit verunstalteten Gesichtern, die oft an Heath Ledgers Joker in "The Dark Knight" erinnern, und erschrecken - gerne bei Dunkelheit - Frauen, Männer und Kinder. Am Montag ist Halloween. Wir können nur hoffen, dass der Spuk nicht erst einen gewalttätigen Paukenschlag braucht, um zu enden.

