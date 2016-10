Badische Neueste Nachrichten: Die Zeit wird knapp - Kommentar von RUDI WAIS

Karlsruhe (ots) - Diesmal allerdings, so scheint es, hagelt es nur Absagen, was nicht nur ein schlechtes Licht auf die Verhandlungsführer wirft, sondern auch auf einige der Angesprochenen selbst. Die Präsidentschaft gleich zweimal auszuschlagen, wie es BVG-Präsident Andreas Voßkuhle offenbar getan hat: Dazu gehört schon ein besonderes Maß an Chuzpe.

Pressekontakt:

Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell