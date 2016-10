Badische Neueste Nachrichten: Ersatz-Wirklichkeit - Kommentar von Frank Herrmann

Karlsruhe (ots) - Und es scheint so, als ob Trump nur noch seine Anhänger ansprechen und mobilisieren wollte, ihm die wankelmütigen Wähler eigentlich gleichgültig sind. Nur so ist zu erklären, dass er immer schrillere Varianten wiederholt, wovon seine Fans bereits überzeugt sind. Dass Hillary Clinton korrupt und kriminell sei und ins Gefängnis gehöre. Dass die Medien, angeblich elitär bis ins Mark, gemeinsame Sache mit seiner Kontrahentin machten. Dass allein er bereit sei, dem Establishment mutig die Stirn zu bieten, einem Establishment, das selbst vor Wahlfälschung nicht zurückschrecke, um ihm dem Einzug ins Weiße Haus zu verwehren. Verliert ihr rebellischer Held am 8. November, dann kann es - so sieht man es in dieser Ersatz-Wirklichkeit - nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.

