Badische Neueste Nachrichten: zu Tag der Deutschen Einheit Kommentar von Gerhard Windscheid

Karlsruhe (ots) - Zu der Sorge vor ausartenden Demonstrationen kommt die Angst vor Anschlägen. Erst am vergangenen Montag explodierten in Dresden zwei Sprengsätze vor einer Moschee und vor dem Kongresszentrum der Stadt. Ein angebliches Bekennerschreiben auf einer Antifa-Internetseite entpuppte sich inzwischen als Fälschung. Vermutlich waren es eher Neonazis, die mit ihren Sprengsätzen vor dem Tag der Einheit für Angst und Schrecken sorgen wollten. Die Polizei hat auf die verschlechterte Sicherheitslage reagiert und hat ein Großaufgebot an Beamten in die sächsische Metropole beordert.

