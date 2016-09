eBoxx mit ParcelLock System jetzt marktreif - Paketkasten 24 Stunden täglich verfügbar / Für Ein- und Mehrfamilienhäuser - alle Zustell- und Lieferdienste - keine Sendung mehr verpassen. Die eBoxx mit ParcelLock System ist marktreif. Hier der Paketkasten in Siber und mit integriertem Briefkasten. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Wetter (Ruhr) (ots) - Die eBoxx mit ParcelLock System ist marktreif. Zur Security 2016 startet die Einführung des smarten Paketkastens für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Er ist 24 Stunden empfangsbereit und schafft das Problem verpasster Lieferungen aus der Welt. Burg-Wächter bietet die eBoxx mit ParcelLock System zunächst in drei Größen und sechs verschiedene Typen an: mit und ohne Briefkasten, frei stehend, mit Boden- oder Wandmontage. Die intelligente eBoxx ist ein offenes System und bietet die Möglichkeit zur Nutzung für alle Paket- und Lieferdienste. Bereits vor dem Marktstart hat sie den Plus X Award - ein Innovationspreis für Produkte mit Qualitätsvorsprung - im Juni 2016 gewonnen.

Pilotstufen erfolgreich

Die Zeiten verpasster Pakete, die beim Nachbarn oder einer Abholstelle landen, sind vorbei. Pilotstufen im Großraum Hamburg waren erfolgreich, ab Ende September kommt die eBoxx mit ParcelLock System in den Handel. 24 Stunden täglich ist der neuartige Paketkasten verfügbar. Es gibt die neue eBoxx mit einem Volumen bis zu 197 Liter. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt, je nach Modell, zwischen 399 und 549 Euro.

Schlüssel, Zahlencode oder App für Besitzer

Der intelligente Paketkasten punktet mit Flexibilität: "Lieferdienste können ihre Sendungen nacheinander ablegen oder Retouren abholen", unterstreicht Dietmar Schake, Vertriebsleiter bei Burg-Wächter. "Wichtig zum Thema Sicherheit: Für den Besitzer ist jeder Vorgang nachvollziehbar." Der Eigentümer selbst öffnet seinen persönlichen Paketkasten per Schlüssel, Zahlencode oder passender App auf dem Handy.

Schon vor Marktstart Plus X Award gewonnen

ParcelLock, Gemeinschaftsunternehmen von DPD, GLS und Hermes, setzt mit Burg-Wächter auf einen erfahrenen Brief- und Paketkastenproduzenten. ParcelLock-Geschäftsführer Dirk Reiche: "Die gemeinsame Entwicklung der eBoxx mit ParcelLock System hat bereits vor dem Marktstart zu einem ersten großen Erfolg geführt. Wir freuen uns gemeinsam sehr über den gewonnenen Plus X Award. Auch hier zeigt sich, dass der Markt Produkte wie unseres, mit einem offenen, sicheren und vielfältig nutzbaren System, nachfragt."

Weiß oder silber - Wandmontage oder mit Edelstahlständer

Den innovativen Paketkasten gibt es in Weiß oder Silber, mit und ohne Briefkasten. Zur Montage an der Hauswand, mit frei stehendem Edelstahlständer oder für die Verankerung auf dem Boden

