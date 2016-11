Datenrettung für Norddeutschland: Justcom ist neuer Premium Partner von Stellar Datenrettung

Berlin/Hamburg (ots) - Das Datenrettungsunternehmen Stellar ist seit 25 Jahren weltweit erfolgreich tätig. In der D/A/CH Region gibt es ein umfassendes Partnerprogramm, welches stark nachgefragt und stetig erweitert wird. Für Deutschland wird für den Raum Norddeutschland ab sofort die Justcom GmbH als Premium Partner agieren. Der Reparatur- und Datenrettungsdienstleister mit Sitz in Hamburg kümmert sich ab sofort um die Privatkunden von Stellar und realisiert die Datenrettungsaufträge für die Region Norddeutschland.

Seit 2009 agiert die Justcom GmbH (www.justcom.de) als professionelles und stetig wachsendes Unternehmen im Bereich der Consumer Electronic Reparaturdienstleistungen. Darüber hinaus bietet der norddeutsche Marktführer seit längerer Zeit verschiedene Datenrettungen an, was Justcom zusätzlich zu einem idealen Stellar Partner macht.

"Durch Justcoms lokales Dienstleistungskonzept und die hervorragende Fachkompetenz der Mitarbeiter werden unsere Stellar Kunden bestens betreut, egal ob es sich um eine Smartphone-, eine Tablet- oder eine Laptop-Reparatur handelt.", so Stellars Country Managerin, Sylvia Haensel. Durch die Zusammenarbeit mit Justcom kann zudem der norddeutsche Raum noch intensiver abgedeckt werden.

"Im Vergleich zu anderen Anbietern im Bereich der Datarecovery stellte sich die Zusammenarbeit mit Stellar von Anfang an höchst professionell und unkompliziert dar. Der hohe Qualitätsanspruch von Stellar Datenrettung war uns besonders wichtig, zumal dies in der Branche nicht automatisch eine Selbstverständlichkeit darstellt und das Reinraumlabor hat uns in der Tat begeistert", erklärt Justcom Geschäftsführer Sinan Bilir. "Durch die faire und transparente Preisgestaltung können wir unseren Kunden vielfältige Angebote unterbreiten, welche eine hohe Annahmequote aufweisen, das ist ein Gewinn für beide Seiten."

Der Kontakt zwischen den beiden Unternehmen entstand durch ein Zusammentreffen bei einem Security Workshop, wo schnell festgestellt wurde, dass die Dienstleistungen der beiden Unternehmen sich ideal ergänzen. In Folge besuchten die Vertreter von Justcom das Reinraumlabor und die F&E Abteilung von Stellar Datenrettung. Stellars Entscheider wiederum konnten sich in Hamburg vor Ort von den Vorteilen einer Zusammenarbeit überzeugen. Daraus entstand die Kooperation, die seit Juni 2016 besteht und nun um die Premium Partnerschaft mit lokaler Zuständigkeit erweitert wurde.

Die Stellar Niederlassungen und Büros bekommen nun nach Berlin, München, Düsseldorf und Frankfurt die neue Hamburger Adresse: Süderstrasse 75, 20097 Hamburg.

Weitere Informationen zum Partnerprogramm finden sich auf der Website von Stellar Datenrettung unter http://www.stellardatenrettung.de/it-dienstleister.htm

Weitere Infos zum Portfolio und Services: www.stellardatenrettung.de

Über Stellar Datenrettung

Stellar Datenrettung ist das weltweit einzige ISO-zertifizierte Datenrettungsunternehmen welches sowohl in der Entwicklung von Datenrettungssoftware, als auch in der professionellen Datenrettung erfolgreich tätig ist. Das Stellar Datenrettungslabor verfügt über einen modernen, ISO-zertifizierten Reinraum der Klasse 100. Datensicherheit hat höchsten Stellenwert, so erhielt Stellar das BDO Sicherheitszertifikat und ist unter anderem Mitglied der ACS (Allianz für Cybersicherheit) sowie Mitglied im HSD (Hague Security Delta). Das Unternehmen zählt weltweit mehr als 2 Millionen zufriedene Kunden und ist in Deutschland seit über 20 Jahren in der Datenrettung erfolgreich tätig. Stellar hat fünf Standorte in Deutschland, zwei Standorte in der Schweiz und einen Standort in Österreich. http://www.stellardatenrettung.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Stellar Datenrettung, übermittelt durch news aktuell