Festival bringt japanische Videospielkultur nach Frankfurt

Hamburg (ots) - Die Festhalle Frankfurt wird am 18. und 19. Februar 2017 auf ihren über 5.000 Quadratmetern zum Schauplatz einer einmaligen Veranstaltung. An diesem Wochenende werden sich dort tausende Menschen einfinden, um das Final Fantasy XIV Fan Festival 2017 zu feiern. Final Fantasy XIV ist ein erfolgreiches Online-Rollenspiel des japanischen Videospielherstellers Square Enix, mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt.

Bereits im letzten Jahr fanden zwei dieser Veranstaltungen in Las Vegas und Tokio statt, Frankfurt ist im Februar der dritte und letzte Stopp der Event-Reihe. Die Fans haben vor Ort nicht nur die Möglichkeit, die japanischen Macher des Videospiels, wie den Producer und Director Naoki Yoshida hautnah zu erleben, sondern erhalten auch live vor Ort exklusive Informationen, die auf der Bühne erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Das Highlight der Besucher findet allerdings auf einer gänzlich anderen Ebene statt. Es ist das Persönliche, das Beisammensein von Gleichgesinnten. Menschen, die das ganze Jahr über lediglich über das Internet miteinander kommunizieren, treffen sich hier, vielleicht zum ersten Mal, im realen Leben und haben die Möglichkeit, sich ganz persönlich auszutauschen. Selbst Hochzeiten zweier Menschen, die sich im virtuellen Raum kennen und lieben gelernt haben, wurden bereits auf vergangenen Fan Festivals abgehalten.

Kreativ und ausgefallen wird es dann bei den Cosplay-Wettbewerben, in denen sich die Fans in aufwändig selbstgebastelten Kostümen ihrer Lieblingsfiguren des Spiels zeigen und die Möglichkeit haben, dafür honoriert zu werden. Hier zeigt sich die Leidenschaft, die die Gäste des Festivals für die virtuelle Welt an den Tag legen, in der sie sich regelmäßig bewegen.

Offizielle Programmpunkte des Festivals sind darüber hinaus diverse musikalische Gäste, wie die Singer-Songwriterin Susan Calloway, der deutsche Pianist und Komponist Benyamin Nuss sowie die Band The Primals, dessen Kopf Masayoshi Soken ebenfalls der Komponist des Soundtracks von Final Fantasy XIV ist. Als Ehrengast wird sich zudem Nobuo Uematsu einfinden, eine Final Fantasy-Legende, der bereits für den ersten Teil der Reihe im Jahre 1987 den Soundtrack komponierte.

Am Montag, den 16. Januar 2017 meldete Square Enix bereits den Ausverkauf der Veranstaltung, bevor der Ticket-Shop am Donnerstag den 19. Januar 2017 nochmals mit einem streng limitierten Restkontingent geöffnet wurde. Interessierte Pressevertreter können sich unter andreh@square-enix.com oder 040 - 306 33 620 für das Festival akkreditieren.

Der Ticket-Shop ist erreichbar unter: http://ots.de/0lU1M

Weitere Informationen zum Fan Festival in Frankfurt gibt es hier: http://ffxiv-fanfest.com/de

Weitere Informationen zu Final Fantasy XIV und anderen Ereignissen sind hier zu finden: http://de.finalfantasyxiv.com/lodestone

Über das Spiel:

Final Fantasy XIV hat unlängst die Marke von sechs Millionen registrierten Accounts weltweit überschritten und ist für PlayStation 4, PlayStation 3, Windows PC und Mac verfügbar. Für Neueinsteiger steht mit Final Fantasy XIV Online, das Gesamtpaket, bestehend aus Final Fantasy XIV: A Realm Reborn und der Erweiterung Final Fantasy XIV: Heavensward zur Verfügung. Eine 30-tägige kostenlose Testspielzeit ist bei neuen Konten enthalten und die monatlichen Abonnementgebühren beginnen bei 10,99 EUR.

Weiterführende Links: Offizielle Website: www.finalfantasyxiv.com Kostenlose PC-Testversion: http://ffxiv-freetrial.com/de Kostenlose PS4-Testversion: http://bit.ly/PS4FT Kostenlose PS3-Testversion: http://bit.ly/PS3FT Offizielle Facebook-Seite: https://www.facebook.com/FinalFantasyXIV Offizieller YouTube-Kanal: http://www.youtube.com/user/FINALFANTASYXIV Offizieller Twitter-Kanal: @FF_XIV_DE

