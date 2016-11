Square Enix: Videospiel FINAL FANTASY XV ab morgen im Handel

Bildunterschrift: Am 29. November 2016 erscheint FINAL FANTASY XV für Xbox One und PlayStation 4 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104016 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Square Enix/SQUARE ENIX" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Neuester Stand der Technik / Exklusive Kooperationen mit Modedesignerin Vivienne Westwood, Starkoch Jamie Oliver und Outdoormarke Coleman / Soundtrack von englischer Popband Florence + The Machine

Am 29. November 2016 erscheint mit FINAL FANTASY XV weltweit das neueste Videospiel aus dem Hause Square Enix für PlayStation 4 und Xbox One. Die FINAL FANTASY-Reihe ist eine der bekanntesten Marken für Rollenspiele und wurde seit 1987 mehr als 115 Millionen Mal verkauft.

FINAL FANTASY XV ist mehr als nur ein Videospiel-Roadmovie: Das Rollenspielabenteuer schafft eine originalgetreue Welt, die Fantasie mit Realität verbindet. Die Mischung aus industrialisierter Gegenwart, altertümlichen Aspekten und Sci-Fi-Elementen kreiert eine realistische Spielwelt. Neben der fiktiven Wasserstadt 'Altissia', die an das heutige Venedig erinnert, zeigt das Spiel zahlreiche "reale" Schauplätze. Wie zum Beispiel Jamie Olivers Restaurant 'Fifteen', in dem die Protagonisten leckere Kreationen aus der Küche genießen können. Zudem wird der virtuelle Roadtrip vom kanadischen Outdoor-Experten Coleman ausgestattet und die englische Modedesignerin Vivienne Westwood hat für die weibliche Hauptprotagonistin ein exklusives Brautkleid entworfen. Auch musikalisch ist das Rollenspielabenteuer ein echtes Highlight: Der Soundtrack "Songs from FINAL FANTASY XV", mit drei speziell für das Spiel komponierten Tracks der Grammy-nominierten Gruppe Florence + The Machine, ist bereits im August als Single-Kompilation erschienen.

"FINAL FANTASY XV ist das Resultat intensiver Arbeit", sagt Game Director Hajime Tabata. "Wir haben das Spiel generalüberholt, uns von Altlasten verabschiedet und eine moderne Interpretation des Rollenspielklassikers geschaffen, die unsere langjährigen Fans genauso anspricht wie Neulinge."

Ein Muster des Videospiels kann bei Square Enix angefordert werden. Den Trailer zu FINAL FANTASY XV gibt es auf http://www.bit.ly/101_FFXV_Video.

Weiteres Bildmaterial finden Sie zum Download unter http://ots.de/uKrTi

Weiterführende Links: FINAL FANTASY XV YouTube: www.youtube.com/channel/UCQSuIHSbDFH6Enz3AXeUHaA FINAL FANTASY XV's Facebook page: www.facebook.com/ffxv/

Über FINAL FANTASY XV:

FINAL FANTASY ist eine der bekanntesten Marken für Rollenspiele. Seit 1987 wurden weltweit mehr als 115 Millionen Spiele der Reihe verkauft. Die Hauptserie umfasst derzeit 14 Spiele, die alle voneinander unabhängige Abenteuer erzählen. Im neuen Teil der FINAL FANTASY-Reihe erleben Spieler mit Kronprinz Noctis und seinen Kameraden eine Geschichte über Brüderschaft, Liebe und Verzweiflung. Gemeinsam kämpfen sie gegen das kriegstreibende Imperium Niflheim und kommen dabei dem Geheimnis von Noctis' Schicksal auf die Spur. Dank dynamischer Grafik und Echtzeit-Kampfsystem wird FINAL FANTASY XV zum Rollenspiel-Erlebnis für Fans und Neueinsteiger.

Pressekontakt:

Original-Content von: Square Enix, übermittelt durch news aktuell