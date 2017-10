SIGNA Prime erhöht Eigenkapital um 1 Milliarde Euro

Wien, Österreich (ots/PRNewswire) - - SIGNA Prime erhöht Aktionärskapital um 1 Milliarde Euro

- Kapitalerhöhung setzt Wachstumsstrategie des Unternehmens nachhaltig fort

Die SIGNA Prime Selection AG ("SIGNA Prime") hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2010 mit damals sechs Objekten im Wert von 750 Millionen Euro mittlerweile zu einer der größten Immobilienaktiengesellschaften Europas mit einem heutigen Portfolio von 19 Trophy-Immobilien und einem Bruttovermögenswert von 8,5 Milliarden Euro entwickelt.

Die SIGNA Prime Selection AG stellt das größte Immobilienunternehmen innerhalb der SIGNA Unternehmensgruppe dar und setzt seit Jahren auf die erfolgreiche Strategie, sein Portfolio mit außergewöhnlichen Immobilien in besten Innenstadtlagen in Deutschland, Österreich und Norditalien auszubauen und auch weiterhin gezielt Objekte in zentralen Einzelhandelslagen zu erwerben und zu entwickeln. Zum Portfolio der SIGNA Prime Selection AG zählen etwa Ikonen wie das KaDeWe in Berlin, das Goldene Quartier in Wien mit dem Hotel Park Hyatt Vienna, der Oberpollinger in München, das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck oder einzigartige Objekte wie das Alsterhaus in Hamburg.

Die prominenten Objekte werden langfristig im Eigentum gehalten und genießen dank ihrer Lagen eine umfassende Wertstabilität, sind vollständig vermietet und sind ein großartiger Blickfang. SIGNA Prime zählt zu den größten Immobilieneigentümern in Metropolen wie Berlin, München, Hamburg oder Wien und verfolgt das Ziel, die eigenen Immobilien über Generationen zu besitzen und sie weiterzuentwickeln.

Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung von SIGNA Prime in den letzten Jahren hat kontinuierlich zu einer Erweiterung ihres namhaften Aktionärskreises geführt, der sich strategisch und langfristig an SIGNA Prime beteiligt hat. Um die erfolgreiche Wachstumsstrategie des Unternehmens nachhaltig verfolgen und das Portfolio an außergewöhnlichen Immobilien ausbauen zu können, hat SIGNA Prime deshalb am 3. Oktober 2017 eine Erhöhung des Aktionärskapitals um eine weitere Milliarde Euro durchgeführt. Das gesamte Eigenkapital von SIGNA Prime beträgt damit über 4 Milliarden Euro.

Der wichtigste Aktionär der SIGNA Prime Selection AG ist SIGNA Holding, wobei der Gründungs- und Hauptaktionär, die Privatstiftung der Familie Benko, derzeit gemeinsam über 60 % der ausgegebenen Aktien hält. Mit der RAG Foundation aus Essen, der LVM Versicherungsgesellschaft aus Münster und Longbow aus Genf haben sich damit dieses Jahr drei Top-Investoren dem Aktionärskreis angeschlossen. Weitere Aktionäre sind die Privatstiftung Haselsteiner, Novo Invest, das dem berühmten österreichischen Unternehmers Prof. Johann Graf gehört, die Unternehmensberaterlegende Prof. Roland Berger und das Family Office des vormaligen Formel 1-Weltmeisters Niki Lauda.

"Die Dimension der Erhöhung bringt die deutliche Verpflichtung der Aktionäre für SIGNA zum Ausdruck. Dieser Schritt ermöglicht es SIGNA Prima, ihre Marktposition unter den führenden europäischen Immobilienfirmen auszubauen und sich weiterhin als eine der größten Immobilienaktiengesellschaften in Europa zu positionieren", so Christoph Stadlhuber, CEO der SIGNA Prime Selection AG.

Informationen zu SIGNA

SIGNA ist eine rein privat geführte und unternehmerisch agierende Industriegruppe in den Bereichen Retail und Real Estate. Das Unternehmen ist einer der führenden Immobilienentwickler in Europa und verwaltet große Handelsunternehmen in Deutschland. Die Gruppe umfasst zwei zentrale Kerngeschäftsbereiche: SIGNA Real Estate und SIGNA Retail.

SIGNA Real Estate beschäftigt etwa 200 Mitarbeiter an neun Standorten in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Der Bruttovermögenswert der gesamten Immobiliengruppe beträgt über 10 Milliarden Euro und das Entwicklungsvolumen beläuft sich auf weitere 5 Milliarden Euro. SIGNA Real Estate ist in vier unabhängige Geschäftsbereiche unterteilt. Dazu gehören die SIGNA Development Selection, die SIGNA Luxury Hotels, die SIGNA Funds, sowie die SIGNA Prime Selection, die sich auf Investitionen und langfristige Immobilienbestände in erstklassigen Innenstadtlagen Europas konzentriert.

Die SIGNA Retail Gruppe vereint unter ihrem Dach die vier unabhängigen Handelsplattformen SIGNA Department Store Group, SIGNA Premium Group, SIGNA Sports Group sowie die SIGNA Food & Restaurants Group, die mit ihren insgesamt über 125 Standorten in besten Innenstadtlagen und über 70 Onlineshops in 18 Ländern zum starken Wachstum der SIGNA Retail Gruppe in Europa beitragen. Der Fokus liegt auf der konsequenten Weiterentwicklung der Omni-Channel Strategien der einzelnen Handelsplattformen. Die SIGNA Retail Gruppe beschäftigt aktuell rund 20.000 Mitarbeiter und erzielt einen gruppenweiten Umsatz von rund 3,8 Milliarden Euro jährlich. Weitere Infos finden Sie unter http://www.signa.at.

Weitere Anfragen: SIGNA Robert Leingruber Leiter für PR und Kommunikation E-Mail: r.leingruber@signa.at Telefon: +43-1-5329848 - 2534

Original-Content von: SIGNA, übermittelt durch news aktuell