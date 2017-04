Phoenix Integration erweitert seinen europäischen Geschäftsbetrieb auf Lyon, Frankreich

Blacksburg, Virginia (ots/PRNewswire) - Phoenix Integration, Entwickler von ModelCenter®, der führenden Softwareumgebung für Prozessautomatisierung und Entwurfsraum-Exploration, expandiert seine europäischen Operationen im Anschluss an die Ernennung von Yvain Ballini zum Regional Sales Manager für Europa Ende 2016 und der Ernennung von Florence Hill, Sales and Marketing Administrator, im März 2017. Sie werden jetzt vom neuen geschäftlichen Hauptsitz des Unternehmens in Lyon in Frankreich tätig sein. Dr. Ilya Tolchinsky, Lead Application Engineer für die EMEA-Region, wird seine Tätigkeit weiterhin aus der Niederlassung in Toulouse in Frankreich wahrnehmen.

"Die Eröffnung des Standorts Lyon ist der nächste Schritt der Expansion unserer Präsenz im EMEA-Gebiet. Wir bei Phoenix wollen unsere Organisation in der EMEA-Region weiter aufbauen, um dafür zu sorgen, dass wir unsere Kunden und Branchenpartner optimal unterstützen", sagte Jane Trenaman, President und Chief Executive Officer von Phoenix Integration.

Das PHX ModelCenter ist erfolgreich von renommierten Luft- und Raumfahrtunternehmen wie The Boeing Company, Airbus, Rolls-Royce und Fokker implementiert worden. Gleichzeitig dient es auch als Schlüsseltechnologie für führende Forschungslabore wie DLR, IRT Saint Exupery und Onera, wo es Techniker bei der Leistungsbewertung und Definition von Empfehlungen für zukünftige Programme unterstützt. Während die Lösungen von Phoenix Integration vielfach von den Sektoren Luftfahrt und Verteidigung übernommen wurden, hat man in neuen Märkten - unter anderem Schiffskonstruktion, alternative Energien, Gebäudeplanung sowie Schwerindustrien - begonnen, die Phoenix-Software einzusetzen, um simulationsgesteuerte Designanforderungen mit großem Erfolg zu meistern. In der Automobilbranche nutzen sowohl Honda als auch General Motors die Technologien von Phoenix.

Über Phoenix Integration

Das ModelCenter® von Phoenix Integration ist die Softwareumgebung für modellbasiertes Engineering. ModelCenter® ist ein herstellerunabhängiges Software-Rahmenwerk zum Aufbau und zur Automatisierung von toolübergreifenden Arbeitsabläufen, zur Optimierung des Produktdesigns und zum Austausch von technischen Daten und technischem Knowhow. Es wird von führenden Unternehmen weltweit eingesetzt, um Entwicklungskosten zu reduzieren, die Engineering-Effizienz zu verbessern, Innovationen zu fördern und konkurrenzstärkere Produkte zu entwerfen. Erfolgreiche Anwendungen finden sich in einem breiten Branchenspektrum, unter anderem Luft- und Raumfahrt, Automobile, Verteidigung, Elektronik, Energie, Schwerindustrie und Schiffbau. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phoenix-int.com.

