Das neue pro clima Seminarzentrum in Norddeutschland ist eröffnet - Fachtage Verden

Von links: Siegfried Deutsch (IHK), Thomas Isselhard (Vorsitzender Netzwerk Nachhaltig Bauen), Bürgermeister Lutz Brockmann, Uwe Bartholomäi (Geschäftsführer MOLL pro clima), Oliver Wendenkampf (Geschäftsführer Norddeutsches Zentrum für Nachhaltiges Bauen)

Schwetzingen (ots) - Die Feierlichkeiten im Norddeutschen Zentrum für Nachhaltiges Bauen NZNB in der Artilleriestraße in Verden besuchten u.a. Bürgermeister Lutz Brockmann. In seinem Grußwort betonte Brockmann den innovativen Charakter des Zentrums. Schließlich steht hier das erste fünfgeschossige Strohballenhaus Europas.

Auch Siegfried Deutsch von der IHK Verden und der neue Geschäftsführer des NZNB - Oliver Wendenkampf freuten sich über das neue pro clima Seminarzentrum Nord.

Mit der offiziellen Eröffnung wird gleichzeitig die pro clima Wissenswerkstatt Philosophie widergespiegelt. Bei der Baukonferenz pro clima Fachtage erlebten 80 Architekten, Ingenieure und Handwerker praktisches und unterhaltsames Bauwissen. Das pro clima TV Team zeichnet alle Vorträge auf und stellt sie allen zur Verfügung. Die Videos und Vorträge sind in Kürze hier zu finden: https://www.fachtage-verden.de

