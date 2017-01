Telemedizin-Rekord: 1 Million Fernberatungen und Fernbehandlungen in der Online-Arztpraxis DrEd

Telemedizin: Fakten rund um die Beratung und Behandlung aus der Ferne. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/103509 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/DrEd" Bild-Infos Download

London/Hamburg (ots) - Zum Jahresbeginn wurde in der Online-Arztpraxis DrEd (www.DrEd.com) die millionste Fernberatung und -behandlung durchgeführt. Damit setzt der Vorreiter für digitale ärztliche Versorgung seinen Wachstumskurs fort. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Europa seit Gründung beträgt, wie zuletzt bekannt gegeben, über 200 Prozent.

Das Leistungsspektrum von DrEd umfasst in Deutschland 32 für die telemedizinische Behandlung geeignete Indikationen und Beschwerden aus den Behandlungsgebieten Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Frauengesundheit, Männergesundheit und Reisemedizin. Die Behandlung der Patienten erfolgt durch approbierte Ärzte. Rezepte werden ausschließlich bei zweifelsfreier Diagnose ausgestellt. Wenn Patienten Erkrankungen haben, die nicht aus der Ferne behandelt werden können, werden sie von DrEd an Ärzte vor Ort und in Notfällen an die Notaufnahmen verwiesen.

David Meinertz, Gründer und Geschäftsführer von DrEd: "Wir freuen uns sehr über das Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen in unsere medizinische Expertise und unser Behandlungsangebot. Trotz gegenläufiger politischer Stimmungslage wächst die Nachfrage an telemedizinischen Angeboten auf Patientenseite weiter stark."

Über DrEd:

DrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen für Patienten in Europa. Die Online-Arztpraxis wurde 2011 von David Meinertz und Amit Khutti in London (UK) gegründet. Seitdem wurden mehr als 1 Million Online-Sprechstunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Irland und England besucht. Die bei DrEd angestellten Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig per Internet (www.DrEd.com), Telefon und Video. DrEd gehört zur Health Bridge Ltd, die in Großbritannien bei der Aufsichtsbehörde für Arzt¬praxen "Care Quality Commission" (CQC) registriert ist.

