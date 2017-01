Patientenzufriedenheit: Bestnote für Online-Arztpraxis DrEd

Hamburg/London (ots) - Die Online-Arztpraxis DrEd erhält bei der unabhängigen Bewertungscommunity Trustpilot die Bestnote "Hervorragend".

Rund 2.869 Patienten haben die Online-Ärzte von DrEd bewertet. Das Ergebnis: 2.565 Patienten gaben der medizinischen Beratung und Behandlung die Bestnote "Hervorragend" (89,4%), 190 bewerteten den Service mit "Gut" (6,7%), 44 Patienten gaben DrEd akzeptable drei Sterne (1,5%). Lediglich 2,4% der Bewertungen waren Mangelhaft (24) oder Ungenügend (46).

Besonders geschätzt werden die ärztliche Beratung und die zeitliche und räumliche Flexibilität der Behandlung ohne Anfahrtsweg und Wartezeit. Kritikpunkte greifen vereinzelt verspätete Zustellungen von Rezepten und Medikamenten durch Paketdienste auf.

David Meinertz, Gründer und Geschäftsführer von DrEd: "Wir freuen uns sehr über die ausgezeichnete Bewertung unserer medizinischen Expertise durch unsere Patienten. Auch für kritische Hinweise sind wir sehr dankbar, da wir so unseren Service weiter optimieren können. Wir wollen, dass alle Patienten rundum zufrieden sind und sich gut beraten und behandelt fühlen."

Die Bewertungsplattform Trustpilot wurde 2007 in Dänemark gegründet und gehört heute zu den größten und transparentesten Onlinebewertungs-Communities weltweit mit über 600.000 Bewertungen jeden Monat. Die Bewertungen der Verbraucher werden über Trustpilot unverzüglich und ohne Zensur veröffentlicht und können von den Unternehmen ausschließlich gelesen und beantwortet werden.

Quelle: https://de.trustpilot.com/review/dred.com/de

Über DrEd: DrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen für Patienten in Europa. Die Online-Arztpraxis wurde 2011 von David Meinertz und Amit Khutti in London (UK) gegründet. Seitdem wurden mehr als 1 Million Online-Sprechstunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Irland und England besucht. Die bei DrEd angestellten Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig per Internet (www.DrEd.com), Telefon und Video. DrEd gehört zur Health Bridge Ltd, die in Großbritannien bei der Aufsichtsbehörde für Arztpraxen "Care Quality Commission" (CQC) registriert ist.

