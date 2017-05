Frankfurter Rundschau: Wirres Spiel

Frankfurt (ots) - US-Präsident Donald Trump macht es derzeit seinen Gegnern leicht. Erst feuert er mit einer fadenscheinigen Begründung FBI-Chef James Comey, dessen Behörde gegen Trumps Team wegen der Kontakte zu russischen Diplomaten ermittel. Dann gibt Trump wenig später ein Interview, in dem er beteuert, der Geschasste habe ihm versichert, gegen Trump werde in dieser Sache nicht ermittelt. Nun warnt der mächtigste Mann der Welt in einer Kurznachricht Comey, er dürfe keine Informationen an die Presse geben. Und alle verstehen nur: Trump will etwas vertuschen. Trump wirkt in dieser Affäre wie ein angeschlagener Boxer. Nichts mehr scheint übrig von jenem Mann, der scheinbar genial mit modernen Medien die Schlagzeilen zu seinen Gunsten bestimmen konnte. Man könnte sich amüsieren, wenn es nicht so ernst wäre. Trumps Politik wird die Probleme der USA nicht lösen, wird das Leben der Menschen nicht verbessern, sondern lediglich den Unmut über "die in Washington" verstärken.

