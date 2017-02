Frankfurter Rundschau: Wenn Unrecht Recht wird

Frankfurt (ots) - Unrecht wird nicht besser, wenn man daraus ein Gesetz macht. Was die Knesset verabschiedet hat, um israelischen Siedlern ihre eigenmächtig ins Westjordanland gesetzten Vorposten zu lassen, ähnelt einer Lizenz für straffreien Diebstahl. Der Slogan "schnappt euch die Hügel", scheint sich für sie auszuzahlen. Dabei wusste man seit langem, dass palästinensische Besitzdokumente von dem Land genau dort existierten. Diese Siedlerpioniere, die gerne die Bibel mit einem Grundbuch verwechseln, hat das nie geschert. Israel befindet sich auf einem abschüssigen Weg, der weg von der Zwei-Staaten-Lösung führt und gefährlich nahe an ein Apartheidsystem. Wie anders will man es nennen, wenn palästinensischer Privatbesitz weniger gilt als der israelische Anspruch darauf?

Pressekontakt:

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell