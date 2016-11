Frankfurter Rundschau: Die FR kommentiert, Ausgabe 28.11.2016: Willkommen, Charlie Hebdo

Frankfurt (ots) - Die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo ist ein fürchterliches Blatt. Der Humor ist subtil wie eine Dampframme, seine Unverschämtheit vor allem im Umgang mit den Religionen legendär. Das Blatt ist eine Zumutung. Vom ersten Dezember an soll es nun den deutschen Lesern zugemutet werden. Was soll man dazu sagen? Ganz einfach: Herzlich willkommen, Charlie Hebdo. Ein Blatt wie dieses haben die Deutschen schon lange verdient. Denn in Deutschland gibt es nichts Vergleichbares, aber mehr als genug Medienerzeugnisse, die so beiläufig gelutscht werden können wie ein Drops. Die Redaktion von Charlie Hebdo hat für die unerschrockene Inanspruchnahme der Meinungs- und Pressefreiheit einen hohen Preis bezahlt. Islamistische Terroristen haben 2015 zwölf Mitarbeiter ermordet. Einige Wochen lang war es danach in Deutschland populär, mit dem Solidaritätsbutton herumzulaufen: "Je suis Charlie". Das kann jetzt jeder beweisen.

