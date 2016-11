Frankfurter Rundschau: Nasenstüber für May

Frankfurt (ots) - Die britische Premierministerin Theresa May und ihre Minister machen beim Brexit seit Wochen alles falsch. Innenministerin Amber Rudd stellt einen Plan zur Registrierung ausländischer Arbeitnehmer vor, der nach wütenden Protesten zurückgezogen werden muss. May pocht auf die Geheimhaltung ihrer Verhandlungsstrategie und will das Parlament nicht mitbestimmen lassen. Die Labour-Opposition und das hohe Gericht haben ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein vernünftiger Plan ist auch gut vier Monate nach der katastrophalen Fehlentscheidung vom 23. Juni nicht erkennbar. Großbritannien wird die EU trotz des Urteils verlassen. Immerhin könnte der Nasenstüber May und ihr Team zu gründlicherer Arbeit verleiten. Dann hätten die Richter dem Land einen Gefallen getan.

Pressekontakt:

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell