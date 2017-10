Inspired by Iceland veröffentlicht "The Hardest Karaoke Song in the World" (das schwierigste Karaoke-Lied der Welt)

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) -

- Inspired By Iceland (http://www.inspiredbyiceland.com/) hat einen Film zum Mitsingen herausgebracht: "The Hardest Karaoke Song in the World" - Betont wird die einzigartig schwierige Aussprache der isländischen Sprache. Das Land möchte Menschen aus der ganzen Welt dazu anregen, das humorvolle Video zu sehen und mitzusingen - Das Thema und der Text dieses Ohrwurms ist das "A bis Ö" von Island, das Äquivalent von unserem "A bis Z", und macht sich über einige gängige Wahrnehmungen von Island lustig - Das Video soll Besucher bei ihrem Besuch anregen, Isländisch einmal zu versuchen, obwohl es so schwierig auszusprechen ist. - Die ersten witzigen Versuche von Touristen in Island sind hier zu sehen: https://youtu.be/XR9bTjB10zU

"Inspired by Iceland", bekannt für seine verschrobenen Kampagnen und warmherzigen Humor, hat heute eine einzigartige Herausforderung über die "Inspired by Iceland"-Website für Touristen in aller Welt veröffentlicht.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/569260/The_Hardest_Karaoke_Song_in_the_World.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/569262/Tourists_in_Iceland.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/569261/Icelandic_comedian_Steindi_Jr.jpg )

Inspired By Iceland hat sich die Sprache der Insel zunutze gemacht, die berüchtigt dafür ist, schwer erlernbar zu sein, und hat heute, wie von ihnen behauptet wird, das "schwierigste Karaoke-Lied der Welt" herausgebracht. Sie möchten Leute anregen, das Video zu sehen und es selbst einmal zu versuchen.

Der Song, vorgetragen vom isländischen Komiker Steindi Jr, zeigt ihn an diversen schönen Orten in Island, einschließlich hoch oben auf den Bergen und neben Gletscherwasserfällen. Der Text und die Präsentation des humorvollen Films machen sich über gängige isländische Klischees lustig, einschließlich der isländischen Liebe für Wolle und Islands kultiger Ringstraße.

Der Humor verwendet ganz normale isländische Wörter neben eher obskuren Wörtern und Ausdrücken. Seit Island erstmalig 874 besiedelt wurde, haben nur etwa eine Million Menschen je die isländische Sprache gesprochen.

Das Video wurde als Teil von Islands neuer Marketing-Initiative, das A bis Ö von Island, das isländische Äquivalent eines A-Z-Führers, der 32 Buchstaben des isländischen Alphabets verwendet und mit Ö aufhört, herausgegeben. Ziel dieser Initiative ist es, die Einzigartigkeit der isländischen Sprache zu nutzen, um die Vielfalt und Breite von Island hervorzuheben und Besucher anzuregen, sich zu engagieren und mehr zu lernen.

Inga Hlín Pálsdóttir, Director, Visit Iceland sagte:

"Wir suchen immer nach einfallsreichen Wegen, um Besucher zu inspirieren, sich auf mehr Aspekte unseres Landes und seiner sieben Regionen einzulassen. Wir haben unsere neue A-Ö-Kampagne gestartet, um unsere Insel anhand unserer einzigartigen Sprache und des Alphabets zu erforschen. Wir wissen, dass Isländisch eine schwierige Aussprache hat, aber durch unseren Karaoke-Film wollen wir Besucher ermutigen, sich an ihr zu versuchen, und wir möchten außerdem der Welt zeigen, dass wir keine Angst davor haben mitzulachen.

Die ersten Touristen, die das Video ausprobiert haben, wurden in Island mit lustigen Resultaten gefilmt: https://youtu.be/XR9bTjB10zU und jeder, der die Herausforderung annehmen will, kann sie auf der Website und dem YouTube-Kanal von Inspired By Iceland finden, wobei das Land Zuschauer anregen möchte, ihre eigenen Versuche einzureichen.

Besucher auf der Website können außerdem an einem "Regionalquiz" teilnehmen und einen Abenteuerurlaub in Island gewinnen sowie mehr über die sieben Regionen des Landes erfahren.

